Hull Rupture вышла в Steam — защита корабля людьми-ресурсами

Konfa Games и tinyBuild выпустили в Steam стратегический экшен Hull Rupture, сочетающий управление базой, защиту башнями и элементы рогалика. Игра демонстрирует оборону космического корабля, управление людьми как ресурсом, сражения с ордами пришельцев и выборы с долгосрочными последствиями.

Игрок возглавляет бунтарский ИИ Деспот, который использует людей для поддержания систем корабля и отражения атак. Цель кампании — проложить путь через галактику и уничтожить родной мир инопланетян.

Главная особенность Hull Rupture — люди здесь выступают возобновляемым ресурсом для выживания корабля, а каждое решение влияет на дальнейший ход забега.

Игра уже доступна на PC в Steam.