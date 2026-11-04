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Hull Rupture 04.11.2026
Экшен, Инди, Менеджер, Строительство, Тактика, Космос, Юмор, Научная фантастика , Рогалик
4.5 12 оценок

Hull Rupture вышла в Steam — защита корабля людьми-ресурсами

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Konfa Games и tinyBuild выпустили в Steam стратегический экшен Hull Rupture, сочетающий управление базой, защиту башнями и элементы рогалика. Игра демонстрирует оборону космического корабля, управление людьми как ресурсом, сражения с ордами пришельцев и выборы с долгосрочными последствиями.

Игрок возглавляет бунтарский ИИ Деспот, который использует людей для поддержания систем корабля и отражения атак. Цель кампании — проложить путь через галактику и уничтожить родной мир инопланетян.

Главная особенность Hull Rupture — люди здесь выступают возобновляемым ресурсом для выживания корабля, а каждое решение влияет на дальнейший ход забега.

Игра уже доступна на PC в Steam.

Трейлеры 3
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