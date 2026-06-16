Искусственный интеллект против пришельцев: космический рогалик Hull Rupture получил демоверсию на "Играм быть"

Отечественные разработчики напомнили о себе на фестивале «Играм быть» в Steam, обновив демоверсию своего космического рогалика Hull Rupture. Предыдущий закрытый тест показал, что геймеры готовы залипать в этот проект в среднем по полтора часа за сессию. Теперь авторы слегка подкрутили гайки, пересобрали баланс и готовы выпустить игроков в открытый космос, где им предстоит примерить на себя крайне циничную роль.

Сюжет предлагает игрокам стать Деспотом. Это разумный искусственный интеллект, управляющий последним кораблем порабощенного человечества. Цель железного мозга проста и благородна — долететь до родного мира пришельцев и жестоко отомстить Галактическому союзу. При этом выживание кожаных мешков на борту для машины находится где-то в самом конце списка приоритетов. Если в каюте закончится кислород, ИИ скорее запишет это в графу экономии бюджета, чем бросится спасать экипаж. Игровой процесс заставит вас строить базу прямо внутри летящего судна, распределять дефицитную энергию, добывать ресурсы и параллельно отбиваться от постоянных катастроф.

Главным развлечением Деспота станет оборона палуб от инопланетных монстров, которые обожают пробивать обшивку. Сдерживать эти волны агрессивных туристов придется с помощью турелей, хитрых ловушек, боевых роботов и тех самых выживших людей, которым выдали лазерные мечи и отправили на передовую. Люди здесь выступают в роли возобновляемого и крайне дешевого щита для электроники. Основная боль заключается в том, что экономика и защита корабля жрут одни и те же ресурсы. Стоит заиграться в эффективного менеджера, как пришельцы прорвут заграждения, разнесут ядро ИИ и отправят вас на перезапуск всего забега.

Для гостей фестиваля разработчики приготовили один стартовый корабль и два режима игры с полярным геймплеем. Любителям баланса подойдет Классический режим, где нужно одновременно выживать, строить и воевать. А вот для фанатов мирного аутизма завезли Торговый режим, где монстров нет вообще. Вместо когтей и зубов инопланетян игрока будет душить суровое экономическое давление и необходимость вовремя платить налоги. Этот режим позволяет спокойно выстраивать идеальные производственные цепочки, а в будущем авторы обещают сделать полную противоположность — режим чистого мордобоя без душной экономики.

Авторы честно признались уже игравшим в версию для открытого плейтеста:

То, что демоверсия не слишком сильно отличается от плейтеста, не означает, что мы вышли на финишную прямую и теперь в игре почти ничего не изменится. Наоборот, сейчас мы работаем сразу над несколькими большими изменениями, которые заметно повлияют на игру. Мы просто не успевали качественно закончить их к Steam Next Fest и не хотели добавлять в демо недоделанные системы. Поэтому в этой версии мы сосредоточились на переработке баланса, улучшениях интерфейса и удобства игры, а также на добавлении Trade Mode.

Напоследок студия сказала, что они не забыли про долгожданную функцию биореактора для переработки человеческого экипажа в полезное топливо. На данном этапе команда рассчитывает получить от игрового сообщества ещё больше развернутых отзывов и обсуждений.