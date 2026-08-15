Отечественные разработчики Hull Rupture показали стратегическую карту галактики и механику случайных событий

Российская студия Konfa Games, получившая известность благодаря Despotism 3k, Despot's Game и Slime 3K: Rise Against Despot, опубликовала третий дневник разработки своего нового научно-фантастического симулятора Hull Rupture. Свежий материал полностью посвящён путешествиям по процедурно генерируемой космокарте, которая создаётся заново при каждом одиночном забеге и предлагает около пятнадцати разнообразных типов звёздных систем.

Первоначально большая часть маршрутов скрыта плотным туманом войны, а игроки вольны самостоятельно планировать траекторию полёта ради посещения Чёрного рынка со случайным ассортиментом уникальных турелей или территорий Арахнидов.

Отечественные авторы подчеркнули, что исследование космоса выступает лишь дополнительным стратегическим слоем, тогда как базисом геймплея остаются оборона судна и менеджмент ресурсов.

На высоких уровнях сложности в игре появятся охраняемые точки, визит в которые провоцирует внеочередную и крайне опасную атаку инопланетных монстров на корабль. Важным стратегическим решением для выживания станет глубинная настройка скорости передвижения, которая напрямую зависит от количества работающего в отсеках персонала, общего уровня двигателей и совокупной массы судна.

Игроки могут вложиться в моторы ради быстрого сбора мощных модификаторов или экономно дрейфовать на летающем железном плоту при нулевом запасе топлива. Один из трёх доступных стартовых кораблей будет изначально оптимизирован под тактику минимального веса и быстрого посещения максимального количества звёзд.

Процедурная генерация карты призвана успешно компенсировать неудачные расклады в магазинах, позволяя целенаправленно прокладывать курс к системам, где гарантированно продаются дефицитные модули.

В будущих обновлениях разработчики планируют внедрить в игру червоточины, которые станут работать по принципу скрытых телепортов, связывающих между собой самые отдалённые уголки галактики. Текстовые нарративные ивенты на точках призваны ненадолго отвлечь пользователей от постоянного строительства, а их итоговый набор гибко подстраивается под текущее состояние судна. Некоторые варианты действий откроются только при соблюдении жёстких условий, вроде наличия на борту определённого количества человеческих жертв.

Самые редкие и атмосферные случайные происшествия, включая текстовое событие по мотивам хоррор-манги Дзюндзи Ито, напрямую привязаны к дорогостоящим отсекам. Подобный подход мотивирует опытных игроков продвигаться как можно дальше вглубь неизведанного космоса ради открытия уникальных бонусов для генераторов Мистической Жижи. Финальная хардкорная сложность потребует от геймеров не только идеального знания базовых игровых механик, но и банального везения. В следующих публикациях авторы пообещали детально раскрыть особенности стартовых космолётов и подробнее поговорить об игровых режимах, а сейчас предлагают добавить проект в свой список желаемого в Steam.