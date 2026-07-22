Human Fall Flat отмечает 10 лет - многопользовательский платформер привлёк 60 миллионов игроков

No Brakes Games и Curve Games отмечают 10 лет с момента выхода Human Fall Flat. Этот инди-хит, впервые выпущенный летом 2016 года, с тех пор собрал более 60 миллионов игроков.

Новый юбилейный уровень доступен бесплатно на ПК с сегодняшнего дня и предлагает ностальгическое возвращение к культовым локациям из игры. Игроки посетят обновлённые версии локаций «Особняк», «Гора», «Разрушение», «Замок», «Вода», «Электростанция» и «Ацтек», а также новые версии популярных головоломок.

В этом уровне также представлены интервью с создателем игры, Томасом Сакалаускасом, который в видеороликах вспоминает о разработке и десятилетии проекта. Новый контент призван поблагодарить сообщество за поддержку, которая помогла игре просуществовать десять лет.

«Десять лет назад, когда я тестировал Human Fall Flat со своим сыном, я никогда бы не подумал, что мы зайдём так далеко», — сказал Томас Сакалаускас. По его словам, игра не была бы там, где она есть сегодня, без восторженных поклонников, которые поддерживали её на протяжении многих лет.

Human Fall Flat стала одной из самых успешных инди-игр своего времени, благодаря сочетанию головоломок, основанных на физике, кооперативного режима и непредсказуемых ситуаций, завоевавших сердца игроков на разных платформах. Юбилейный уровень выйдет на консолях позже в этом году.