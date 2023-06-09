Анонсирован Human Fall Flat 2 - платформер-головоломка основанный на физике ©

Во время Devolver Direct 2023 разработчик No Brakes Games и издатель Devolver Digital анонсировали продолжение своего физического платформера-головоломки Human Fall Flat. Игра, получившая соответствующее название Human Fall Flat 2, будет включать новые уровни, настраиваемых персонажей и еще более безумную физику.



В Human Fall Flat 2 игроки найдут новые игрушки и устройства на каждом сложном уровне игры. Есть полный кооператив для команд до 8 игроков.



Что касается игрового процесса, то в Human Fall Flat 2 также представлены новые механики и множество новых вариантов геймплея. Все в игре работает на новом физическом движке, который, по словам студии, позволит сделать каждую сессию еще более уникально глупой и динамичной, чем в предшественнице.

Human Fall Flat 2 анонсирована только для ПК, и пока нет информации о том, выйдет ли она на консолях.