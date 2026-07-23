Human Fall Flat 2 полностью отменена и создается заново, так как игра потеряла фишку серии - фирменную неуклюжую физику

Студия No Brakes Games перезапускает разработку Human: Fall Flat 2: прежнюю версию сиквела фактически отменили, потому что она утратила главное, за что полюбили оригинал, — фирменную «неуклюжесть» физики. По словам основателя студии Томаса Сакалаускаса, в ранней версии персонажи двигались слишком жёстко и предсказуемо — а ведь именно нестабильность и неожиданные реакции окружения и создают тот самый юмор, на котором держится игра. Из‑за этого внутри команды новую версию в шутку прозвали Human: Fall Flat 3 — настолько она отличается от анонса 2023 года.

Изначально разработчики гнались за более реалистичной физикой, но для Human: Fall Flat это оказалось ошибкой. Сейчас приоритеты сменили: в фокусе — погружение и живая реакция мира на действия игрока. Механики должны не следовать жёстким сценариям, а сами порождать забавные ситуации. Часть наработок сохранили, но физику, инструменты и подход к дизайну пришлось серьёзно переработать. При этом релиза не будут торопить: игра выйдет только тогда, когда команда будет полностью довольна результатом.

Перезапуск стал возможен благодаря успеху первой части: за десять лет Human: Fall Flat собрала более 60 миллионов игроков, а стабильные продажи и обновления дали студии финансовую свободу отказаться от неудачного варианта. Впрочем, сам рост популярности стал для команды испытанием. Проект начинался как личная разработка Сакалаускаса, а потом резко вырос в большую франшизу — это потребовало найма, выстраивания процессов и борьбы с выгоранием. Попытки работать по стандартам крупных студий не сработали: например, подразделение на Тенерифе закрыли, потому что там уровни доходили до проверки слишком поздно и менять что‑то было уже сложно. В итоге новую команду собрали в Литве, сделав упор на инженерные решения и физическое программирование. Сейчас в No Brakes Games работает около 40 человек, а сам Сакалаускас сосредоточен на том, что ему ближе всего, — на игровом направлении и физике.

Важную роль в успехе франшизы сыграл издатель Curve Digital: он взял на себя маркетинг, релизы на платформах и партнёрства, позволив разработчику не отвлекаться на коммерцию. Сакалаускас сравнивает удачное партнёрство с издателем с хорошим браком — дело не только в контракте, но и в комфортном ежедневном взаимодействии. При этом сам автор далёк от погони за гарантированным хитом: он не рассчитывает, что сиквел обязательно повторит успех оригинала в 60 миллионов игроков. Для него важнее выпустить игру, которая действительно предлагает свежий опыт, а не пытается механически скопировать чужой успех.

Сейчас у Human: Fall Flat 2 нет даты выхода. Но сам факт, что студия готова пожертвовать временем и уже сделанным контентом, показывает: для команды главное — сохранить дух оригинала и ту самую непредсказуемую физику, которая и делает игру особенной.