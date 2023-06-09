Вышел новый трейлер строительного симулятора древнего поселения Humanica ©

Humanica - это игра-симулятор древнего поселения, отличающаяся обширным технологическим развитием. Испытайте путешествие от палок и камней до железных инструментов и ветряных мельниц. Выживайте, исследуйте, стройте, торгуйте, открывайте.

Эта игра разработана одним человеком - Андреем Панфиловым (Panfach) (Официальное название студии: PanfachDev). Выпуск раннего доступа запланирован на конец 2023 года для ПК с Windows в Steam.

Особенности игры:

Основная цель - выбрать стратегию (одну из трех) и стать лучшим среди других поселений.

Геймплей разделен на дни. Каждый день — это поворот с точки зрения пошаговой стратегии.

Карта мира, которую можно исследовать и на которой можно взаимодействовать с соседними поселениями и другими объектами.

Необычный квадратный ландшафт и возможность менять его по своему усмотрению.

Нестандартная строительная сетка из неправильных четырехугольников.

Геймплей и поселение меняются в зависимости от текущей эпохи.

10 000 лет до Рождества Хрисова. Вам предстоит пройти трудный путь развития человечества от палеолита до железного века. В игре представлено массивное дерево технологий, которое кардинально изменит ваш стиль игры и преобразит внешний вид вашего поселения до неузнаваемости.

Это не просто песочница. Вам предстоит соревноваться с соседними поселениями собственными желаниями и амбициями. Это значит, что ваша задача – стать лучшим. Выберите одну из стратегий, которой вы будете придерживаться до конца игры. Вы можете пройти военный путь, став завоевателем, превратив своих соседей в вассалов и вселив страх во всех. Или вы можете выбрать торговый путь — вы получите уникальные возможности для массового производства товаров и различные уловки для продажи ценных ресурсов. Или культурный путь — вы будете создавать различные шедевры и исследовать древние руины в окружающем диком мире, чтобы повысить культурную ценность вашей цивилизации.

Древний мир полон опасностей. Добывайте еду и ресурсы. Переживите суровую зиму — для этого вам нужно запастись достаточным количеством еды и теплой одежды. Постройте защитную стену и сторожевые башни. Сначала вас будут беспокоить только дикие, голодные животные. Но затем наступит более серьезная угроза - вас осаждают полчища кочевников и варваров. Или вы перейдете дорогу своему соседу? Тогда он захочет отомстить и отправит свою армию на ваши земли.

Станьте свидетелем аграрной революции. Изобретайте бронзовые и железные инструменты. Стройте новые здания и изобретайте новые способы добычи еды. Адаптируйтесь к необычной местности — вам придется научиться строить лестницы на склонах и мосты через ущелья. Или вы можете просто выровнять холм лопатами.