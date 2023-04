Humanity выходит 16 мая и в первый же день появится в каталоге игр PlayStation Plus ©

Humanity выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam 16 мая, издатель Enhance и разработчик tha ltd. объявил. На PlayStation 5 и PlayStation 4 она будет доступна как часть каталога игр PlayStation Plus для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium.

В Humanity вы управляете этим светящимся шиба-ину, отдавая команды на землю, чтобы гигантская марширующая орда людей следовала за вами. Заставьте их вращаться, прыгать, летать по воздуху, плавать, карабкаться и т. д., чтобы достичь цели (или целей) на каждом этапе. Игра постепенно вводит эти и другие механики, комбинируя их друг с другом и новыми элементами, чтобы усложнять задачу по мере продвижения.