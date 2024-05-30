Игроки на Xbox Series X/S и Xbox One теперь могут опробовать Humanity - головоломку, где нужно управлять толпой людей

Головоломка Humanity, ранее доступная на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК, наконец-то добралась до консолей Xbox Series X/S и Xbox One. Этот проект сочетает в себе элементы головоломки и платформера, но с неожиданным поворотом — игрок берёт на себя роль очаровательной собаки породы сиба-ину, которой предстоит управлять целыми толпами людей.

В Humanity судьбы человечества буквально находятся в лапах игрока. Вам предстоит направлять массы людей, отдавая им команды прыгать, поворачиваться, толкать объекты, плавать, стрелять и карабкаться, чтобы преодолевать многочисленные препятствия и в конечном счёте спасти их от неведомой угрозы.

Сюжетная кампания Humanity предлагает более 90 уровней, наполненных хитроумными головоломками, опасными противниками, схватками с грозными боссами и постепенно открываемыми навыками, которые помогут вам в управлении подопечными. При этом игра не ограничивается лишь сюжетным режимом — вы можете опробовать свои силы на многочисленных пользовательских уровнях или даже создать собственные испытания во встроенном редакторе.