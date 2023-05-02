В новом трейлере Humanity рассказали про основные геймплейные механики головоломки-платформера ©

Игра Humanity от THA Limited и Enhance была окутана почти полной тайной в течение нескольких лет до ее запуска, но теперь, когда головоломки-платформера наконец-то приближается к релизу, все больше и больше становится известно о том, что она приготовит для игроков. Сегодня появилось и новое геймплейное видео, в котором рассказывается об основных геймплейных механиках Humanity.

В Humanity игроки будут играть за всемогущего светящегося Шиба Ину, а ваша цель - провести огромные полчища людей через полосы препятствий к их конечным целям. Разумеется, вам придется преодолевать множество препятствий - от пропастей и пропастей до других опасностей, и для этого вы сможете отдавать вышеупомянутым полчищам ряд команд, включая поворот в определенном направлении, прыжки (при этом доступны различные высоты прыжков), разделение на несколько направлений и многое другое.

На всех уровнях игры вы также будете находить коллекционные предметы, называемые золотыми, и хотя многие из них будут необязательными, определенное их количество необходимо для дальнейшего прохождения игры. Собирая золотые монетки, вы сможете разблокировать косметику для людей в вашей орде, а также различные функции, такие как возможность перемотки вперед, свободно перемещающаяся камера и многое другое.

На некоторых этапах будут уникальные элементы и препятствия: переключатели, открывающие новые пути, вода, в которой могут плавать люди, блоки, которые можно столкнуть с пути, стены, на которые можно забраться, гигантские вентиляторы на земле, которые поднимают людей в воздух, и многое другое. Смотрите видео ниже, чтобы узнать больше подробностей.

Humanity выйдет для PS5, PS4 и ПК 16 мая и будет поддерживать PS VR и PS VR2. Она также будет доступна через PlayStation Game Catalog для подписчиков PS Plus Extra и Premium без дополнительной платы во время запуска.