HumanitZ получила обновление 1.1: станьте зомби и верните своё снаряжение

Freedom Games и Yodubzz Studios представили обновление 1.1 для зомби-выживания HumanitZ. Ролик демонстрирует набор выживших в отряд, режим только с выстрелами в голову, превращение героя в зомби и хэллоуинское событие.

В открытом мире игроки обыскивают локации, создают предметы, строят убежища и отбиваются от орд в одиночку или с друзьями. Теперь к выживанию можно привлечь других людей.

Если персонаж погибнет после укуса зика, он сам станет зомби. Вернувшись в мир, придётся выследить свою бывшую оболочку, чтобы забрать потерянное снаряжение.

В обновление также вошли тематические задания, косметические предметы и оружие для хэллоуинского события.