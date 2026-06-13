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HumanitZ 18.09.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Инди, Вид сверху, Зомби, Открытый мир, Кооператив
7.9 140 оценок

Попытка спасти репутацию: авторы HumanitZ представили дорожную карту после шквала критики за сырой релиз

Апчхий Апчхий

Издательство indie.io совместно с разработчиками из Yodubzz Studios опубликовало план обновлений на 2026 год для зомби-выживалки HumanitZ. Выпуск этой дорожной карты стал вынужденным шагом после того, как полноценный релиз версии 1.0 от 6 февраля 2026 года обрушил недавние отзывы проекта в цифровом магазине Steam до смешанных. Причиной провала стало неудовлетворительное техническое состояние игры, о котором авторы знали заранее, но были лишены возможности перенести дату выхода.

По признанию самих разработчиков, на финишной прямой перед релизом они столкнулись с жесткими временными рамками со стороны издателя. Ситуацию усугубило требование в экстренном порядке внедрить сетевую систему Epic Online Services (EOS) за три недели до выхода игры. У маленькой инди-студии физически не осталось времени на тестирование, из-за чего финальный масштабный патч буквально уничтожил стабильность клиента. На выходе пользователи столкнулись с обилием критических багов, ломающимися сохранениями, рассинхронизацией в кооперативе и плохой производительностью. Создатели подчеркнули, что их главной целью теперь является исправление накопившихся проблем.

Команда усыпала план обещаниями доработать техническую часть и добавила пункт об исправлении багов в каждое сезонное обновление:

Летнее обновление (Summer Update)

  • Экспериментальная ветка 1.1
  • Наем NPC
  • Улучшение ИИ
  • Новое оружие
  • Новая одежда
  • Новые квесты
  • Система радио и раций
  • Обновление строительства базы
  • Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Мрачное обновление / Хэллоуин (Spooky Update)

  • Полное обновление 1.1
  • Режим « Урон зомби только при попадании в голову»
  • Игрок превращается в зомби после смерти
  • Хэллоуинская одежда и рюкзаки
  • Новые квесты
  • Новое тематическое оружие
  • Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Зимнее обновление (Winter Update)

  • Экспериментальная ветка 1.2
  • Щиты, которые можно держать в руках
  • Функция «Поднять и нести»
  • Отмена анимации
  • Праздничное тематическое обновление
  • Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Спойлеры от разработчиков (Dev Spoilers)

  • Режим от третьего лица
  • Новая система вождения
  • Велосипеды и мотоциклы
  • Автомобильные прицепы
  • Дома на колесах (RV) с возможностью зайти внутрь
  • Животноводство
  • Солнечная энергия и многое другое

Постоянная разработка (Ongoing Development)

  • Релиз на консолях
  • Поддержка Steam Deck
  • Поддержка модов
  • Обновление на движок UE5
  • Совершенно новая большая карта
  • Релиз в GOG и Epic Games Store

Самое выделяющееся из списка - это переход на новый движок UE5, а так же подготовка игры к выходу на консоли, что даёт надежду на то, что игру всё же доведут до ума. Разработчики и издатель пообещали держать сообщество в курсе всех этапов работы и выразили надежду вернуть доверие игроков в кратчайшие сроки.

Это только начало!
8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Azer Lenkeranski

это кто то играет?

2
Sk1m1n0k

Этой игре нужно переделать стрельбу и управление персонажем и цены бы ей не было )

2