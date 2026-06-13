Попытка спасти репутацию: авторы HumanitZ представили дорожную карту после шквала критики за сырой релиз

Издательство indie.io совместно с разработчиками из Yodubzz Studios опубликовало план обновлений на 2026 год для зомби-выживалки HumanitZ. Выпуск этой дорожной карты стал вынужденным шагом после того, как полноценный релиз версии 1.0 от 6 февраля 2026 года обрушил недавние отзывы проекта в цифровом магазине Steam до смешанных. Причиной провала стало неудовлетворительное техническое состояние игры, о котором авторы знали заранее, но были лишены возможности перенести дату выхода.

По признанию самих разработчиков, на финишной прямой перед релизом они столкнулись с жесткими временными рамками со стороны издателя. Ситуацию усугубило требование в экстренном порядке внедрить сетевую систему Epic Online Services (EOS) за три недели до выхода игры. У маленькой инди-студии физически не осталось времени на тестирование, из-за чего финальный масштабный патч буквально уничтожил стабильность клиента. На выходе пользователи столкнулись с обилием критических багов, ломающимися сохранениями, рассинхронизацией в кооперативе и плохой производительностью. Создатели подчеркнули, что их главной целью теперь является исправление накопившихся проблем.

Команда усыпала план обещаниями доработать техническую часть и добавила пункт об исправлении багов в каждое сезонное обновление:

Летнее обновление (Summer Update)

Экспериментальная ветка 1.1

Наем NPC

Улучшение ИИ

Новое оружие

Новая одежда

Новые квесты

Система радио и раций

Обновление строительства базы

Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Мрачное обновление / Хэллоуин (Spooky Update)

Полное обновление 1.1

Режим « Урон зомби только при попадании в голову»

Игрок превращается в зомби после смерти

Хэллоуинская одежда и рюкзаки

Новые квесты

Новое тематическое оружие

Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Зимнее обновление (Winter Update)

Экспериментальная ветка 1.2

Щиты, которые можно держать в руках

Функция «Поднять и нести»

Отмена анимации

Праздничное тематическое обновление

Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)

Спойлеры от разработчиков (Dev Spoilers)

Режим от третьего лица

Новая система вождения

Велосипеды и мотоциклы

Автомобильные прицепы

Дома на колесах (RV) с возможностью зайти внутрь

Животноводство

Солнечная энергия и многое другое

Постоянная разработка (Ongoing Development)

Релиз на консолях

Поддержка Steam Deck

Поддержка модов

Обновление на движок UE5

Совершенно новая большая карта

Релиз в GOG и Epic Games Store

Самое выделяющееся из списка - это переход на новый движок UE5, а так же подготовка игры к выходу на консоли, что даёт надежду на то, что игру всё же доведут до ума. Разработчики и издатель пообещали держать сообщество в курсе всех этапов работы и выразили надежду вернуть доверие игроков в кратчайшие сроки.

Это только начало!