Попытка спасти репутацию: авторы HumanitZ представили дорожную карту после шквала критики за сырой релиз

Издательство indie.io совместно с разработчиками из Yodubzz Studios опубликовало план обновлений на 2026 год для зомби-выживалки HumanitZ. Выпуск этой дорожной карты стал вынужденным шагом после того, как полноценный релиз версии 1.0 от 6 февраля 2026 года обрушил недавние отзывы проекта в цифровом магазине Steam до смешанных. Причиной провала стало неудовлетворительное техническое состояние игры, о котором авторы знали заранее, но были лишены возможности перенести дату выхода.
По признанию самих разработчиков, на финишной прямой перед релизом они столкнулись с жесткими временными рамками со стороны издателя. Ситуацию усугубило требование в экстренном порядке внедрить сетевую систему Epic Online Services (EOS) за три недели до выхода игры. У маленькой инди-студии физически не осталось времени на тестирование, из-за чего финальный масштабный патч буквально уничтожил стабильность клиента. На выходе пользователи столкнулись с обилием критических багов, ломающимися сохранениями, рассинхронизацией в кооперативе и плохой производительностью. Создатели подчеркнули, что их главной целью теперь является исправление накопившихся проблем.
Команда усыпала план обещаниями доработать техническую часть и добавила пункт об исправлении багов в каждое сезонное обновление:
Летнее обновление (Summer Update)
- Экспериментальная ветка 1.1
- Наем NPC
- Улучшение ИИ
- Новое оружие
- Новая одежда
- Новые квесты
- Система радио и раций
- Обновление строительства базы
- Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)
Мрачное обновление / Хэллоуин (Spooky Update)
- Полное обновление 1.1
- Режим « Урон зомби только при попадании в голову»
- Игрок превращается в зомби после смерти
- Хэллоуинская одежда и рюкзаки
- Новые квесты
- Новое тематическое оружие
- Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)
Зимнее обновление (Winter Update)
- Экспериментальная ветка 1.2
- Щиты, которые можно держать в руках
- Функция «Поднять и нести»
- Отмена анимации
- Праздничное тематическое обновление
- Исправление багов и улучшение качества жизни (QoL)
Спойлеры от разработчиков (Dev Spoilers)
- Режим от третьего лица
- Новая система вождения
- Велосипеды и мотоциклы
- Автомобильные прицепы
- Дома на колесах (RV) с возможностью зайти внутрь
- Животноводство
- Солнечная энергия и многое другое
Постоянная разработка (Ongoing Development)
- Релиз на консолях
- Поддержка Steam Deck
- Поддержка модов
- Обновление на движок UE5
- Совершенно новая большая карта
- Релиз в GOG и Epic Games Store
Самое выделяющееся из списка - это переход на новый движок UE5, а так же подготовка игры к выходу на консоли, что даёт надежду на то, что игру всё же доведут до ума. Разработчики и издатель пообещали держать сообщество в курсе всех этапов работы и выразили надежду вернуть доверие игроков в кратчайшие сроки.
Это только начало!
это кто то играет?
Этой игре нужно переделать стрельбу и управление персонажем и цены бы ей не было )