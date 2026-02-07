Зомби-выживач HumanitZ вышел из раннего доступа Steam

На PC состоялся релиз HumanitZ от Yodubzz Studios и Freedom Games - игра вышла из раннего доступа Steam.

HumanitZ - это игра на выживание в постапокалиптическом открытом мире, действие которой разворачивается после падения цивилизации под натиском зомби. Игроку предстоит взять на себя роль одного из последних выживших, принимая судьбоносные решения, от которых зависит будущее человечества.

Игровой процесс включает исследование обширного мира, от дикой природы до городских руин, поиск ресурсов, крафт предметов, оружия и медикаментов, а также строительство убежищ - от небольшого дома до укреплённой базы. Динамическая погода добавляет реалистичности и сложности.

В HumanitZ можно играть как в одиночку, так и в кооперативном режиме с группой до четырёх игроков. Игроки могут выбрать стратегию выживания: активный поиск в городах или создание собственной фермы вдали от опасностей, занимаясь охотой, рыбалкой и земледелием.