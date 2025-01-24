Авторы Humankind представил масштабное обновление: 4x-стратегия стала временно бесплатной в Steam

Авторы 4x-стратегия Humankind представили масштабное обновление Achilles Update, меняющее механику боевых действий. Чтобы привлечь игроков, разработчики из Amplitude Studios запустили бесплатные выходные на Steam и предложили скидку на игру.
До 26 января Humankind можно опробовать бесплатно, а до 30 января игра продается по сниженной цене.
Обновление Achilles добавляет важные изменения:
- Игроки могут отклонять капитуляцию или белый мир даже при нулевой поддержке войны, но это снижает общественную поддержку.
- Возможность объявлять внезапную войну без влияния War Score.
- В игру добавлены исторические личности, такие как Сунь-Цзы и Александр Македонский.
Хотя изменения получили смешанные отзывы, многие игроки надеются на доработку обновления, так как это пока бета-версия. Чтобы участвовать в тестировании, достаточно активировать соответствующую опцию в свойствах игры на Steam.
Несмотря на акции, отзывы об игре остаются «смешанными» (67 % положительных). Возможно, бесплатные выходные помогут Humankind завоевать новых поклонников перед релизом Civilization 7.
Игра, которая казалась хорошей, но с балансом, который сами авторы понять неспособны
Неплохая игруха, но выморозили регионы, когда новое поселение вдруг обрубается какими-то границами. Границы в неолите, ага. Но попробовать еще разок можно.