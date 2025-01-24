Авторы Humankind представил масштабное обновление: 4x-стратегия стала временно бесплатной в Steam

Авторы 4x-стратегия Humankind представили масштабное обновление Achilles Update, меняющее механику боевых действий. Чтобы привлечь игроков, разработчики из Amplitude Studios запустили бесплатные выходные на Steam и предложили скидку на игру.

До 26 января Humankind можно опробовать бесплатно, а до 30 января игра продается по сниженной цене.

Обновление Achilles добавляет важные изменения:

Игроки могут отклонять капитуляцию или белый мир даже при нулевой поддержке войны, но это снижает общественную поддержку.

Возможность объявлять внезапную войну без влияния War Score.

В игру добавлены исторические личности, такие как Сунь-Цзы и Александр Македонский.

Хотя изменения получили смешанные отзывы, многие игроки надеются на доработку обновления, так как это пока бета-версия. Чтобы участвовать в тестировании, достаточно активировать соответствующую опцию в свойствах игры на Steam.

Несмотря на акции, отзывы об игре остаются «смешанными» (67 % положительных). Возможно, бесплатные выходные помогут Humankind завоевать новых поклонников перед релизом Civilization 7.