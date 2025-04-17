Сравнения Civilization 7 с Humankind вызвали неожиданный отклик у сооснователя Amplitude Studios Ромена де Воберта де Генлиса. Он признался, что считает это «возможно, лучшим комплиментом» в своей карьере. Хотя Firaxis утверждают, что схожесть в механике перехода между эрами — совпадение, де Воберт радуется тому, что Humankind вдохновляет даже таких гигантов, как авторы Civilization.

И пусть обе студии конкурируют в жанре 4X, между ними нет вражды — напротив, они уважают работу друг друга и обмениваются идеями на индустриальных мероприятиях. Firaxis, по словам де Воберта, — причина, по которой он стал геймдизайнером, и сам факт, что они обращают внимание на его игры, стал для него неожиданным и вдохновляющим.

Тем не менее, он признаёт, что Civ остаётся недосягаемым ориентиром. В то время как Civilization 6 собрала более 17 миллионов игроков, Humankind набрала около 3,5 миллиона — солидный результат, но всё же нишевый по меркам массового рынка.

При этом Amplitude никогда не стремилась стать «новой Civilization». Даже издатель Humankind — компания Sega — не ставил подобных задач. «Вы не можете в одночасье стать Civilization», — подчеркивает де Воберт.

Тем не менее, он уверен: механики в духе эпох и эры важны для эволюции жанра. Даже если игроки Civ 7 не в восторге от реализации «эпохальных кризисов», сама идея встряхнуть привычный геймплей достойна уважения. Возможно, именно в подобных решениях и кроется путь к будущему стратегий.