В Epic Games Store стартовала раздача 4Х-стратегии Humankind и приключения Beyond Blue

Настал первый четверг февраля 2025 года, а это значит, что магазин Epic Games начал новую раздачу игр для ПК. На этой неделе основными предложениями являются стандартное издание 4Х-стратегии Humankind и подводное приключение Beyond Blue. Игры можно добавить в свою библиотеку EGS до 13 февраля.

Humankind — игра студии Amplitude, пошаговая историческая стратегическая игра, в которой вы переписываете всю историю человечества, объединяя культуру, историю и ценности, чтобы создать цивилизацию, столь же уникальную, как и вы.

Beyond Blue — это однопользовательская приключенческая игра, которая перенесет вас в бьющееся синее сердце нашей планеты. Действие происходит в недалеком будущем. В ней рассказывается о тайнах нашего океана глазами Мираи — ученого и исследователя морских глубин. Присоединяйтесь к недавно сформированной исследовательской группе, использующей революционные технологии, чтобы видеть, слышать и взаимодействовать с океаном более осмысленно, чем когда-либо прежде.