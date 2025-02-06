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Humankind 17.08.2021
Стратегия, Глобальная стратегия, Пошаговая
7.6 294 оценки

В Epic Games Store стартовала раздача 4Х-стратегии Humankind и приключения Beyond Blue

monk70
Новости

Настал первый четверг февраля 2025 года, а это значит, что магазин Epic Games начал новую раздачу игр для ПК. На этой неделе основными предложениями являются стандартное издание 4Х-стратегии Humankind и подводное приключение Beyond Blue. Игры можно добавить в свою библиотеку EGS до 13 февраля.

Humankind — игра студии Amplitude, пошаговая историческая стратегическая игра, в которой вы переписываете всю историю человечества, объединяя культуру, историю и ценности, чтобы создать цивилизацию, столь же уникальную, как и вы.

Beyond Blue — это однопользовательская приключенческая игра, которая перенесет вас в бьющееся синее сердце нашей планеты. Действие происходит в недалеком будущем. В ней рассказывается о тайнах нашего океана глазами Мираи — ученого и исследователя морских глубин. Присоединяйтесь к недавно сформированной исследовательской группе, использующей революционные технологии, чтобы видеть, слышать и взаимодействовать с океаном более осмысленно, чем когда-либо прежде.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Алексий Бяконт

Amplitude наложили кучу на консольщиков, лишив их последних дополнений к своей игре. Это некрасиво, учитывая их стремительный уход к Endless Legend 2…

0
kotasha

Такая себе раздача, одна повторная другая игра кринжатина, те кто ещё не перешёл на другой регион следящая неделе так же будет не доступна в рф.

0
Night Driving Avenger

Beyond Blue почему-то недоступна в ру регионе, хотя в Стиме спокойно продается. А Humankind такое себе, лучше в Old World поиграть, самое близкое по качеству к Циве (и судя по отзывам, лучше свежей семерки)

-1