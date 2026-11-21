Геймдиректор Humankind 2 Бенуа Умбер на недавней трансляции у стримерши 2DKiri признал, что у Amplitude Studios пока нет четких гарантий ни по консольному порту, ни по выпуску бесплатного пробника игры. На данный момент единственной подтвержденной платформой для грядущей 4X-стратегии остается ПК в сервисе Steam, где релиз запланирован на 2027 год. При этом оригинальная Humankind собрала в сумме около 4 млн уникальных пользователей на всех устройствах, включая приставки.

Отвечая на вопрос зрителя о возможном одновременном выходе игры на ПК и консолях, руководитель разработки прямо сообщил, что на текущий момент такого варианта не предусмотрено. Более того, в Amplitude Studios пока не готовы даже подтвердить сам факт будущего портирования на приставки нового поколения, поскольку этот вопрос еще не обсуждался с отделом маркетинга. Бенуа Умбер охарактеризовал ситуацию формулой это не нет, но и не да, добавив, что перенос столь комплексной стратегии на геймпады остается технически непростой задачей. Примечательно, что консольные издания 1-й части для PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S в свое время разрабатывались сторонней студией Aspyr и вышли лишь в 2023 году - спустя 2 года после релиза на ПК, а в 2024 году сама Amplitude Studios отделилась от Sega и вернулась к независимому изданию своих проектов.

Не менее туманной оказалась судьба общедоступной демоверсии Humankind 2 до релиза. По словам геймдиректора, создание отдельного пробника представляет собой маркетинговый инструмент, который отнимает у небольшой команды из 60-65 разработчиков слишком много времени и сил. Вместе с тем сам Бенуа Умбер лично надеется, что студия найдет ресурсы для такого шага ближе к выходу игры.

Многие игроки не станут покупать игру иначе, потому что хотят сначала попробовать ее, ведь покупка новой игры сейчас требует больших денег. Однако до релиза еще слишком далеко, чтобы давать какие-либо обещания.

- Бенуа Умбер, геймдиректор Humankind 2

Вместо публичного демо и ранних обещаний для консолей студия делает ставку на поэтапное закрытое тестирование в рамках программы Insiders на площадке Amplifiers. После завершения 1-й волны туда планируют набирать новые группы игроков с самым разным опытом, а продолжительность каждой сессии в раннем билде не ограничивается по времени.

Впрочем, Бенуа Умбер честно предупредил тестеров о сыром состоянии текущей сборки Humankind 2. Стабильность ранней версии заметно падает после перехода в 4-ю из 6 игровых эпох, а в самом билде до сих пор нет внутриигрового обучения, так как команда экономит время и не хочет переделывать обучающий режим на фоне постоянных правок геймплея. Дополнительные подробности о дальнейшем развитии проекта Amplitude Studios планирует раскрыть в ближайшие месяцы.