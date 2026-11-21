На недавней трансляции стримерши 2DKiri геймдиректор Humankind 2 Бенуа Умбер откровенно разобрал системные ошибки прошлой части серии. Вышедшая в 2021 году стратегия Humankind привлекла более 4 млн уникальных пользователей на ПК, консолях и в облачном сервисе Stadia, однако получила смешанные отзывы в Steam с рейтингом около 69% и быстро растеряла активную аудиторию. Главной проблемой проекта стала низкая реиграбельность, из-за которой пользователи массово бросали прохождение и возвращались к конкурирующей серии Civilization.

Чтобы понять корень проблемы, команда Amplitude Studios провела масштабное расследование с опросами сообщества и тестировщиков. Выяснилось, что ключевая фишка оригинала с принудительной сменой народов в каждой новой эпохе вызывала у аудитории лишь раздражение. Вместо удовольствия от развития империи люди ощущали, что постоянно теряют все, что успели построить за эпоху, когда после игры за ацтеков система требовала переключиться на совершенно другую цивилизацию.

После 1-го прохождения игроки больше не чувствовали, что управляют разными культурами. Они опирались исключительно на мету и аффинити, и в итоге возникало ощущение, что все партии всегда проходят одинаково.

- Бенуа Умбер, геймдиректор Humankind 2

По словам Бенуа Умбера, обещание 1 млн уникальных комбинаций культур на практике не сработало. Аудитория быстро находила самую выгодную связку пассивных бонусов аффинити и переставала экспериментировать, ведь привыкнув к знакомой схеме, игрок уже ничего не меняет. Похожим образом сломалась и система славы, где победные очки начислялись за случайные действия на карте, лишая пользователей стимула выстраивать осмысленную долгосрочную стратегию.

В Humankind 2, которую Amplitude Studios разрабатывает и готовится издать самостоятельно после выхода из состава Sega в 2024 году, спорные механики переделали целиком. Разработчики полностью убрали аффинити и настраиваемых аватаров лидеров, заменив их системой первых сказаний и индивидуальными деревьями развития для каждой из 70 культур. Все разблокированные обычаи и черты теперь сохраняются до финала партии, а сама смена культуры стала необязательной - при желании всю историю можно пройти за 1 народ.

Вместо размытой системы славы сиквел предложит конкретные квесты, макроцели и расширенный набор достижений, не ограниченный только площадкой Steam. Также студия переработала условия победы и окончания матчей, добавив гибкие настройки по просьбам сообщества. Дополнительно разнообразить партии должна система адаптации к 8 природным биомам и истощаемым ресурсам, заставляющая города в пустыне или на крайнем севере развиваться по совершенно разным сценариям.

Проверить обновленную формулу на практике игроки могут в рамках программы раннего тестирования Insiders на платформе Amplifiers, куда разработчики набирают участников отдельными волнами. Полноценный релиз Humankind 2 на ПК запланирован на 2027 год.