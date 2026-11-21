Геймдиректор Humankind 2 Бенуа Умбер на недавнем стриме у 2DKiri рассказал о серьезном расширении инструментов для пользовательского контента. По словам руководителя проекта, в Amplitude Studios учли претензии к прошлой игре серии, вышедшей в 2021 году без готовых средств разработки модификаций. На этот раз команда решила уделить поддержке модов куда больше внимания, поскольку эта область оказалась тем, чего не хватало 1-й Humankind.

Ключевым нововведением станет возможность глубоко менять базовые механики и добавлять в Humankind 2 собственные народы сверх стартовых 70 культур. Хотя Бенуа Умбер оговорился, что не отвечает за техническую часть инструментария, он подтвердил недавние внутренние обсуждения команды на эту тему. Более того, после отказа от настраиваемых аватаров и камео стримеров разработчики открыли доступ к модификации новой системы первых сказаний - как пошутил геймдиректор в адрес ведущей 2DKiri, фанаты без труда смогут вернуть ее образ в игру в виде пользовательского стартового мифа.

Отдельное место в философии Amplitude Studios занимает развитие встроенного редактора карт. В Humankind 2 пользователи смогут не только гибко настраивать генератор случайных ландшафтов в режиме Sandbox, сохраняя исторические связи между народами или начиная партии с поздних эпох, но и собирать собственные миры целиком вручную - буквально блок за блоком.

Иногда, а точнее постоянно, фанатские карты оказываются лучше карт самой студии. Усилия, которые люди вкладывают в такие работы, просто поражают, и остается только уважать игроков и моддеров за этот труд.

- Бенуа Умбер, геймдиректор Humankind 2

Свободу творчества разработчики подкрепляют и планами по запуску полноценного конструктора сценариев. С помощью этого инструмента сообщество сможет придумывать собственные исторические испытания и свободно обмениваться ими. Впрочем, Бенуа Умбер предупредил, что данная функция вряд ли успеет к выходу игры и появится уже в пострелизных обновлениях.

Стоит отметить, что в оригинальной Humankind официальная поддержка модов через сервис mod.io и мастерскую Steam также развивалась постепенно уже после запуска стратегии.