В Steam состоялся релиз русской визуальной новеллы для взрослых "Русы не против Ящерок 2"

В Steam состоялся релиз второй части визуальной новеллы для взрослых Русы не против Ящерок 2 от российской студии Hue Axis Entertainment. Игроков ждет новая сюжетная глава, а также горячие сцены и шикарные арты с красотками на любой вкус - девами, ящерками, чертовками, ученой кошкой и другой сексапильной нечистью.
Игра полностью озвучена на русском и английском языках, причем русскую озвучку выполнила студия "RavenCat". Игровой процесс, как и прежде, строится на головоломках в жанре "три в ряд".
По сюжету новой части, героям-русам и ящерам, ранее бывшим противниками, приходится объединиться перед лицом новой, более серьезной угрозы, чтобы вместе определить будущее мира Гипербореи. В данный момент игру можно купить за 300 рублей. Также в честь релиза действует увеличенная скидка на набор внутриигровых предметов.
В ТАКОЕ МЫ ИГРАЕМ!
Ну что ящероебы вы готовы?
Господи, во что превратился некогда легендарный российский геймдев? Авалар... Невософт. Какие названия, и что у нас сейчас? Одни порнушники понабирались, видать, посмотрели на размах российского вебкама всех ориентаций и поняли, что это золотая жила. Были «Совокоты», сделали «Пасфайндер» и, слава богу, вырвались из цепких и жадных рук Мыла и удрали на Кипр расти и делать новые шикарные игры, разрабы «Атомик Харт» там же обосновались, как бы диванные патриоты ни пытались их примазать к местному... Кхм... Геймдеву.
Анекдот который рассказывают в третий раз уже не смешной. Тем более за деньги.
Яматакудасай, ёпта
... А вы не верили в российский геймдев.
Первую часть поиграл. Уровень абсурда улетает за пределы млечного пути. Ну и короткая она была. Так что не думаю, что вторая часть будет более нормальная.