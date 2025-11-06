В Steam состоялся релиз русской визуальной новеллы для взрослых "Русы не против Ящерок 2"

В Steam состоялся релиз второй части визуальной новеллы для взрослых Русы не против Ящерок 2 от российской студии Hue Axis Entertainment. Игроков ждет новая сюжетная глава, а также горячие сцены и шикарные арты с красотками на любой вкус - девами, ящерками, чертовками, ученой кошкой и другой сексапильной нечистью.



Игра полностью озвучена на русском и английском языках, причем русскую озвучку выполнила студия "RavenCat". Игровой процесс, как и прежде, строится на головоломках в жанре "три в ряд".

По сюжету новой части, героям-русам и ящерам, ранее бывшим противниками, приходится объединиться перед лицом новой, более серьезной угрозы, чтобы вместе определить будущее мира Гипербореи. В данный момент игру можно купить за 300 рублей. Также в честь релиза действует увеличенная скидка на набор внутриигровых предметов.