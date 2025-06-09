Держите крепче мечи и щиты, поскольку студия Hue Axis Entertainment выпустила демо-версию продолжения хентай-новеллы Русы не против Ящерок 2. В игру вернутся герои первой части: Веинте, Ратибор, Гачислав с Гачиславой, а главным героем станет Долбослав - именно с него начнётся весь сыр-бор во второй части.
Разработчики обещают еще больше жарких сцен да красивых артов. Мини-игра "Три в ряд" тоже вернется, но уже переделанная. На релизе у игры будет русская озвучка, над которой постарались молодцы из студии RavenCat, а также частично английская озвучка. Дата релиза пока неизвестна, так как, согласно разработчикам, впереди ещё много работы, правок и переправок.
Вышла демо-версия русской визуальной новеллы для взрослых "Русы не против Ящерок 2"
Держите крепче мечи и щиты, поскольку студия Hue Axis Entertainment выпустила демо-версию продолжения хентай-новеллы Русы не против Ящерок 2. В игру вернутся герои первой части: Веинте, Ратибор, Гачислав с Гачиславой, а главным героем станет Долбослав - именно с него начнётся весь сыр-бор во второй части.
надо больше подобных новостей на пг, тут почти не освещается жанр 18+ игр
как бы если игры данного жанра осветить всех закроют
будет неплохо если закроют тех, кто форсит подобные недоигры
Взрослые в основном как-то мимо проходят таких вещей, а вот молодняк наоборот.Зачем сюда русов приплели только?(вопрос риторический)
им бы лишь бы ящерам припихнуть
мда, понуха прямо в новосятх
ты не так часто тут бываешь что ли ?
Но не вздумай материться главное, тут же дети. А эротика - это другое. ПГ момент.
Нейросетевые модельки-близняшки. Нанять художников-это слишком дорого. Тут одна задача- срубить капусту на любителях наяривать. Было бы на что, ну это же просто ленивая нейронка.
Первую часть играл так себе. К тому же очень короткая. Да и стебом сложно назвать.
очень так себе...
так все подобные игры короткие, их цель просто заставить тебя её купить. просто профукать деньги на подобный бред
Всё же авторы переборщили с формами тянок. Нормальных людей привлекают более естественные размеры.
И да, я против фурри, даже если это ящерицы.
а че такие жирные они
Видимо, создатели игры так видят идеал)
к чему гонять лысого на несколько одинаковых моделек сделанных нейронкой? Есть куча нормальных игр данного жанра и каждая лучше прошлой!
а Горломир будет? // Илья Прохоров
Это мы берём.