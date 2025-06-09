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Русы не против Ящерок 2 2025 г.
Адвенчура, Инди, Для взрослых 18+
5.6 20 оценок

Вышла демо-версия русской визуальной новеллы для взрослых "Русы не против Ящерок 2"

2BLaraSex 2BLaraSex

Держите крепче мечи и щиты, поскольку студия Hue Axis Entertainment выпустила демо-версию продолжения хентай-новеллы Русы не против Ящерок 2. В игру вернутся герои первой части: Веинте, Ратибор, Гачислав с Гачиславой, а главным героем станет Долбослав - именно с него начнётся весь сыр-бор во второй части.

Разработчики обещают еще больше жарких сцен да красивых артов. Мини-игра "Три в ряд" тоже вернется, но уже переделанная. На релизе у игры будет русская озвучка, над которой постарались молодцы из студии RavenCat, а также частично английская озвучка. Дата релиза пока неизвестна, так как, согласно разработчикам, впереди ещё много работы, правок и переправок.

53
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

надо больше подобных новостей на пг, тут почти не освещается жанр 18+ игр

20
Alex40001

как бы если игры данного жанра осветить всех закроют

4
JohnTornton Alex40001

будет неплохо если закроют тех, кто форсит подобные недоигры

Славик Славиков

Взрослые в основном как-то мимо проходят таких вещей, а вот молодняк наоборот.Зачем сюда русов приплели только?(вопрос риторический)

9
Alex40001

им бы лишь бы ящерам припихнуть

6
ze1n_82

мда, понуха прямо в новосятх

7
Человек-Анекдот

ты не так часто тут бываешь что ли ?

6
Rey4rtRO

Но не вздумай материться главное, тут же дети. А эротика - это другое. ПГ момент.

3
DemandingRufus

Нейросетевые модельки-близняшки. Нанять художников-это слишком дорого. Тут одна задача- срубить капусту на любителях наяривать. Было бы на что, ну это же просто ленивая нейронка.

6
Egik81

Первую часть играл так себе. К тому же очень короткая. Да и стебом сложно назвать.

4
malars0

очень так себе...

2
JohnTornton

так все подобные игры короткие, их цель просто заставить тебя её купить. просто профукать деньги на подобный бред

UnsophisticatedEleazar

Всё же авторы переборщили с формами тянок. Нормальных людей привлекают более естественные размеры.
И да, я против фурри, даже если это ящерицы.

3
Леший3

а че такие жирные они

2
MadDarkGuard

Видимо, создатели игры так видят идеал)

1
это никогда не шрекончитс

к чему гонять лысого на несколько одинаковых моделек сделанных нейронкой? Есть куча нормальных игр данного жанра и каждая лучше прошлой!

2
Пользователь ВКонтакте

а Горломир будет? // Илья Прохоров

1
Real Slim Shady

Это мы берём.

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