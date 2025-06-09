Вышла демо-версия русской визуальной новеллы для взрослых "Русы не против Ящерок 2"

Держите крепче мечи и щиты, поскольку студия Hue Axis Entertainment выпустила демо-версию продолжения хентай-новеллы Русы не против Ящерок 2. В игру вернутся герои первой части: Веинте, Ратибор, Гачислав с Гачиславой, а главным героем станет Долбослав - именно с него начнётся весь сыр-бор во второй части.



Разработчики обещают еще больше жарких сцен да красивых артов. Мини-игра "Три в ряд" тоже вернется, но уже переделанная. На релизе у игры будет русская озвучка, над которой постарались молодцы из студии RavenCat, а также частично английская озвучка. Дата релиза пока неизвестна, так как, согласно разработчикам, впереди ещё много работы, правок и переправок.