Игра The Hundred Line: Last Defense Academy от создателя серии Danganronpa получила дату выхода

Новая игра от создателя Danganronpa Кадзутаки Кодаки, The Hundred Line: Last Defense Academy, официально выйдет 24 апреля 2025 года. Издатель XSEED выпустит игру за пределами Японии, а для Nintendo Switch будет доступно ограниченное издание.

В преддверии релиза разработчики представили новый трейлер, который подчеркнул мрачную и кровавую атмосферу проекта. Сюжет вращается вокруг подростка по имени Такуми, который обнаруживает, что он и ещё 15 юношей и девушек стали частью специального отряда обороны Last Defense Academy. Используя способности Гемоанимы — силы, связанной с их кровью, — герои должны защищаться от атак врагов и выжить в течение 100 дней.

Это не единственная работа Кодаки: он также занят разработкой Tribe Nine, регистрация на которую уже открыта. Игра выйдет на ПК и мобильных устройствах, но дата её релиза пока неизвестна.

The Hundred Line: Last Defense Academy выйдет на Nintendo Switch и ПК.