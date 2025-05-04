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The Hundred Line -Last Defense Academy- 23.04.2025
Адвенчура, Аниме
5.6 13 оценок

По словам автора, визуальная новелла The Hundred Line -Last Defense Academy- продается не очень хорошо

butcher69 butcher69

Продажи визуальной новеллы The Hundred Line -Last Defense Academy-, похоже, оставляют желать лучшего. Об этом сообщил один из авторов проекта, Кадзутака Кодака, известный как создатель серии Danganronpa. Отвечая в соцсети Bluesky на вопрос фаната о возможности выхода игры на других платформах, кроме Nintendo Switch и ПК, он признал: пока проект не оправдал ожиданий.

Кодака отметил, что запуск прошёл медленно, и игра до сих пор не смогла покрыть долги, которые студия TooKyo Games накопила в процессе разработки. Он прямо заявил: «Если бы я мог расплатиться с долгами раньше и обеспечить компании достаточно средств, я бы хотел начать прямо сейчас» — имея в виду портирование на другие платформы. Но на данный момент, по его словам, разработчики всё ещё рискуют получить убытки.

Это особенно печально, учитывая масштаб проекта. The Hundred Line — это амбициозная история о подростках, защищающих школу от надвигающегося конца света. Игра предлагает сотню концовок и десятки часов геймплея, однако её жанровая нишевость и новизна IP, вероятно, сыграли против неё в условиях сегодняшнего, крайне осторожного рынка.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Saillune

дороговато стоит, будем честны

4
Lyс
её жанровая нишевость и новизна IP, вероятно, сыграли против неё

И цена в 5к за визуальную новеллу конечно не при чем

1
RPG fan of games

Может рекламировать надо было?

1
Mii-san

Игра "удачно" вышла когда на дворе бушуют такие тайтлы как ремастер Облы и Экспедиция 33... нишевость, цена и жанр не способствовали продажам, увы

1