По словам автора, визуальная новелла The Hundred Line -Last Defense Academy- продается не очень хорошо

Продажи визуальной новеллы The Hundred Line -Last Defense Academy-, похоже, оставляют желать лучшего. Об этом сообщил один из авторов проекта, Кадзутака Кодака, известный как создатель серии Danganronpa. Отвечая в соцсети Bluesky на вопрос фаната о возможности выхода игры на других платформах, кроме Nintendo Switch и ПК, он признал: пока проект не оправдал ожиданий.

Кодака отметил, что запуск прошёл медленно, и игра до сих пор не смогла покрыть долги, которые студия TooKyo Games накопила в процессе разработки. Он прямо заявил: «Если бы я мог расплатиться с долгами раньше и обеспечить компании достаточно средств, я бы хотел начать прямо сейчас» — имея в виду портирование на другие платформы. Но на данный момент, по его словам, разработчики всё ещё рискуют получить убытки.

Это особенно печально, учитывая масштаб проекта. The Hundred Line — это амбициозная история о подростках, защищающих школу от надвигающегося конца света. Игра предлагает сотню концовок и десятки часов геймплея, однако её жанровая нишевость и новизна IP, вероятно, сыграли против неё в условиях сегодняшнего, крайне осторожного рынка.