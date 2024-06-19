The Hundred Line -Last Defense Academy- следующая игра от создателей Danganronpa

The Hundred Line: Last Defense Academy - новая стратегическая визуальная новелла от создателей Danganronpa, которая выйдет в следующем году.

О The Hundred Line было объявлено сегодня на Nintendo Direct: Last Defense Academy ставит перед вами задачу выжить в течение 100 дней в школе, "окрашенной отчаянием". Да, создатель Danganronpa вернулся с еще одной школьной игрой, где все справедливо опасаются за свою жизнь.

Вкратце, все выглядит так, будто внешний мир вокруг школы полностью разорван демоническими монстрами, а Такуми Сумино только что добрался до школы, которая является последней линией обороны для него и 15 союзников (как гласит название игры). Вам нужно стратегически сдерживать волны врагов в течение - вы угадали - 100 дней, чтобы, предположительно, выбраться живым.

Похоже, что в The Hundred Line первостепенное значение имеет то, как вы стараетесь сохранить жизнь всем: Last Defense Academy. Похоже, что многие персонажи могут погибнуть во время событий игры, но неясно, может ли кто-то умереть в любой момент в этой стратегической визуальной новелле, что значительно повысило бы ставки.

На данный момент The Hundred Line: Last Defense Academy выйдет в начале следующего года в 2025 году для Nintendo Switch.