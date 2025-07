The Hundred Line спасла студию автора серии Danganronpa от банкротства

Еще недавно будущее студии Too Kyo Games висело на волоске: их амбициозный проект The Hundred Line -Last Defense Academy- оказался слишком рискованным вложением. Однако ситуация кардинально изменилась — игра не только восстановила репутацию, но и вытащила студию из финансовой ямы.

The Hundred Line — первая полностью оригинальная разработка студии под руководством Кадзутаки Кодаки, автора культовой серии Danganronpa. Проект оказался настоящим испытанием: визуальная новелла с 100 разными концовками и свыше 6 миллионов японских символов текста — предложение не для широкой аудитории. Ранние отчеты о скромных продажах даже ставили под угрозу само существование студии.

Но, как рассказал Кодака в интервью Bloomberg, игра начала «продаваться довольно хорошо», и теперь банкротство студии больше не рассматривается как возможный сценарий. Хотя точные цифры он не озвучил, очевидно, что проект начал приносить стабильный доход.

Об успехе свидетельствуют и метрики в Steam: почти 5000 пользовательских отзывов, из которых большинство — «Очень положительные», и стабильный онлайн более 1000 игроков. Учитывая нишевый характер визуальных новелл, это серьезное достижение.

The Hundred Line -Last Defense Academy- доступна на PC и Nintendo Switch, и её история — живой пример того, как творческая смелость и нестандартные идеи могут преодолеть коммерческие трудности. Сегодня Too Kyo Games больше не балансирует на грани — наоборот, она вернулась в игру и вновь доказала, что уникальные проекты находят своего зрителя.