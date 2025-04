В The Hundred Line -Last Defense Academy- от создателей Danganronpa будет сотня проработанных концовок

The Hundred Line -Last Defense Academy- обещает стать настоящим событием для поклонников нестандартных сюжетов. Над проектом трудятся авторы Danganronpa и Zero Escape, а во главе разработки — легендарный Котаро Утикоси. Игра предложит 100 проработанных концовок, каждая из которых будет уникальной и эмоционально насыщенной.

Утикоси подчеркивает: никаких банальных «плохих финалов» — каждая развязка будет полноценной, способной увести сюжет в сторону научной фантастики, детектива, романтики или драмы. Более того, разработчики не выделяют одну «истинную» концовку — выбирать свой путь игрок сможет сам.

По сюжету 15 учеников должны защищать школу от монстров в течение 100 дней. Смогут ли они выжить и докопаться до истины? Узнаем уже 24 апреля, когда игра выйдет в Steam и на Nintendo Switch. Демо-версия уже доступна.