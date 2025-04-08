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The Hundred Line -Last Defense Academy- 23.04.2025
Адвенчура, Аниме
4.1 8 оценок

В The Hundred Line -Last Defense Academy- от создателей Danganronpa будет сотня проработанных концовок

butcher69 butcher69

The Hundred Line -Last Defense Academy- обещает стать настоящим событием для поклонников нестандартных сюжетов. Над проектом трудятся авторы Danganronpa и Zero Escape, а во главе разработки — легендарный Котаро Утикоси. Игра предложит 100 проработанных концовок, каждая из которых будет уникальной и эмоционально насыщенной.

Впечатления от демоверсии The Hundred Line Last Defense Academy - новой игры от создателей Danganronpa и Zero Escape

Утикоси подчеркивает: никаких банальных «плохих финалов» — каждая развязка будет полноценной, способной увести сюжет в сторону научной фантастики, детектива, романтики или драмы. Более того, разработчики не выделяют одну «истинную» концовку — выбирать свой путь игрок сможет сам.

По сюжету 15 учеников должны защищать школу от монстров в течение 100 дней. Смогут ли они выжить и докопаться до истины? Узнаем уже 24 апреля, когда игра выйдет в Steam и на Nintendo Switch. Демо-версия уже доступна.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alex40001

100? смотря что считать концовкой. но что бы 100 это если вариации спас того то помог этому. ну а смотря на то что она и длится 100 дней то тогда ничего удивительного и получится 1 3 истинных концовок

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