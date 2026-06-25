Анонсирован симулятор загробного мира Hundred Nights: DIFU в стиле Two Point Hospital и с рыбалкой

Студия PixelsCove Games представила дебютный трейлер своего уютного симулятора строительства и менеджмента под названием Hundred Nights: DIFU. Проект предлагает игрокам примерить на себя роль генерального директора китайской преисподней, чтобы управлять потоками потерянных душ. В рамках недавней презентации BiliBili Game First Look разработчики продемонстрировали первые кадры игрового процесса и наметили планы на будущее.

Вдохновленная популярными стратегиями Two Point Hospital и Two Point Museum, новинка предлагает заняться обустройством подземного лабиринта. Пользователям предстоит проектировать залы суда, нанимать эксцентричных жнецов и проводить очистку кармы грешников с помощью довольно необычных тотемов. После прохождения всех этапов наказания очищенные души должны выпить суп забвения, чтобы полностью отпустить земные привязанности и переродиться.

Помимо базового строительства, авторы добавят в игру полноценную мини-игру в жанре роглайк, вдохновленную рыбалкой из Dave the Diver. Игроки смогут отправляться в экспедиции по другим древним мирам для поиска редких артефактов и последующего выставления их в залах своего подземного царства. Систему изменения ландшафта планируют сделать похожей на интерактивный строитель диорам Tiny Glade, что позволит процедурно генерировать красивые и аккуратные детали окружения вместо простых островных блоков.

В планах по дальнейшему производству авторы наметили переход к альфа-стадии разработки, которую они твердо рассчитывают завершить до конца 2026 года. После этого команда займется полировкой игрового процесса для проведения закрытого альфа-тестирования среди участников игрового сообщества. Команда планирует ежемесячно выпускать дневники разработки, чтобы делиться прогрессом, а также открыто просит аудиторию оставлять любые отзывы, критику и предложения под опубликованным геймплейным видео, чтобы лучше понять потребности аудитории.