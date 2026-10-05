Авторы HUNGER проведут закрытую бету с 19 по 26 октября - хоррор-экстракшн-шутер готовится к следующему тесту

Разработчики HUNGER объявили сроки следующего этапа тестирования игры. Закрытая бета хоррор-экстракшн-шутера пройдёт с 19 по 26 октября. Получить доступ к тестированию можно через страницу игры в Steam, отправив соответствующую заявку.

HUNGER сочетает механики шутера от первого лица, слэшера, ролевой игры и хоррора, перенося игроков в альтернативную наполеоновскую Европу, пережившую масштабную катастрофу. Разрушенный войнами континент оказался охвачен страшной чумой, породившей жутких существ, известных как порождения Голода.

Игрокам предстоит покидать безопасные стены Замка и отправляться в опасный Разрушенный мир в поисках ресурсов и сокровищ. Вылазки можно совершать в одиночку или объединяться в команды до трёх человек, однако любая экспедиция может закончиться столкновением с монстрами или другими угрозами.

Предстоящая закрытая бета станет очередным этапом проверки проекта перед его выходом в ранний доступ Steam, который запланирован на 2026 год. Ранее разработчики уже проводили технические тесты и экспериментировали с боевой системой и балансом оружия, поэтому новая сессия позволит продолжить работу над игрой с учётом полученных отзывов.

Чтобы попытаться попасть в закрытую бету, необходимо отправить заявку через Steam. Разработчики также опубликовали специальный ролик, посвящённый предстоящему тестированию и тому, что ждёт игроков в HUNGER.