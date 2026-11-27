GOOD FUN CORP объявила о начале открытого бета-тестирования HUNGER — экстракшн-шутера с элементами хоррора, действие которого разворачивается в Европе эпохи Наполеоновских войн. Попробовать игру может любой желающий: достаточно открыть её страницу в Steam и нажать кнопку Request Access.

Тестирование продлится до 29 ноября, а уже 3 декабря HUNGER отправится в ранний доступ. Разработчики также раскрыли стоимость игры: базовое издание обойдётся в 40 долларов, а самое дорогое — в 80 долларов.

HUNGER представляет собой PvPvE-хоррор от первого лица, сочетающий стрельбу, ближний бой и ролевые элементы. Игрокам предстоит выживать в охваченной смертоносной болезнью наполеоновской Европе, выбирать персонажа и отправляться на опасные вылазки за снаряжением. Главная задача — вернуться живым, пережить столкновения с другими участниками и одержать победу в этом жестоком мире.