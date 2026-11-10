HUNGER выйдет в раннем доступе 3 декабря - разработчики обещают extraction-RPG без сезонных сбросов прогресса

Good Fun Corporation объявила дату выхода HUNGER в раннем доступе: многопользовательская RPG с элементами extraction-шутера станет доступна в Steam 3 декабря. Перед запуском разработчики проведут открытое бета-тестирование, которое продлится с 27 по 29 ноября. Игроки смогут заранее опробовать проект, действие которого разворачивается в альтернативной наполеоновской Европе, охваченной неизвестной чумой.

HUNGER предлагает отправляться в опасные экспедиции за припасами и ценным снаряжением, сражаться с заражёнными существами и другими выжившими, а затем пытаться выбраться с добычей. Игровой процесс строится вокруг привычного для жанра риска потерять часть экипировки, однако разработчики делают ставку на более глубокую ролевую составляющую. В отличие от многих extraction-шутеров, здесь не предусмотрены принудительные сбросы прогресса: накопленный опыт, развитие персонажа и сюжетные достижения сохраняются между экспедициями.

Прокачка рассчитана на путь от первого до сотого уровня. Игроки смогут открывать пассивные, тактические и ультимативные способности, а также выбирать таланты из дерева мастерства, включающего более сотни вариантов. Это позволит специализировать персонажа под разные стили игры: от скрытного исследования и взлома замков до дальнего боя или поддержки товарищей. При этом потеря снаряжения во время неудачной вылазки не означает, что придётся начинать развитие с нуля.

В раннем доступе обещают три крупные карты, более 40 видов оружия, разнообразные гаджеты, лекарства и инструменты. Боевая система объединит стрельбу и рукопашные схватки: если закончились патроны или противник подобрался слишком близко, придётся переходить на топоры, булавы и другое холодное оружие. Отправляться на задания можно в одиночку, вдвоём или группой из трёх человек.

Между вылазками игроки смогут возвращаться в Шато — социальный центр, где находятся торговцы, персонажи с заданиями и представители различных профессий. Одни специализации позволят собирать ресурсы, другие — создавать предметы для себя, друзей или продажи на внутриигровом рынке. Общение во время экспедиций будет поддерживаться голосовым чатом с учётом расстояния между участниками.

Разработчики также обещают разнообразный контент для тех, кто доберётся до поздних этапов игры: подземелья, сражения с боссами и отдельные режимы PvP и PvE. Таким образом, HUNGER пытается объединить напряжённые эвакуационные вылазки с долгосрочным развитием персонажа и полноценной ролевой структурой. Насколько удачно эти системы будут сочетаться на практике, можно будет оценить уже во время открытого тестирования в конце ноября.