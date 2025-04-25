Мрак, ужас и наполеоновская эпоха: авторы Hunger показали геймплейный трейлер своей игры

Появился геймплейный трейлер Hunger — экшена с целым набором жанровых элементов. Здесь есть и стрельба от первого лица, и сражения в ближнем бою, и ролевые элементы, и режим PvPvE. А действие разворачивается в альтернативной наполеоновской Европе, где бушует какая-то жуткая болезнь под названием «Голод», превратившая континент в руины и наплодившая монстров.

По сюжету вы играете за одного из выживших, который может как в одиночку, так и в компании до трёх человек бродить по опасным землям. Во время этих брождений придётся выполнять задания для обитателей безопасного Замка, зарабатывать репутацию и получать доступ к новым локациям, снаряжению и прочим полезностям.

Точной даты выхода пока нет. Но зато есть страница в Steam.