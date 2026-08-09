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Hunger TBA
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.4 24 оценки

Разработчики PvPvE-экшена HUNGER раскрыли подробности ротации карт и масштабной переработки боевки

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Студия Good Fun Corporation поделилась подробным отчетом о разработке мрачного PvPvE-хоррора от первого лица HUNGER. Игра совмещает элементы шутера, слэшера и ролевой игры в сеттинге истерзанной чумой Европы времен наполеоновских войн. Авторы активно готовят проект к выходу в раннем доступе на платформе Steam с прицелом на 2026 год, где он задержится примерно на 2 года, а ценник игры будет постепенно возрастать по мере релиза крупных обновлений.

Главным нововведением свежего отчета стала презентация карты экспедиций, которая служит основным хабом для вылазок из Замка за ресурсами и снаряжением. Разработчики решили отказаться от постоянной доступности всех локаций в пользу динамической ротации с таймерами на 1, 3 и 12 часов. По задумке авторов, регулярная смена доступных зон позволит сохранять стабильный онлайн в матчах, а также меняет погодные условия, время суток и события на привычных картах.

Отдельное внимание в свежем обновлении уделено переработке боевой системы и древа навыков выживших. Студия разделила ранее единую ветку мастерства на две независимые категории, где боевые искусства теперь отвечают за дальний бой, а навыки владения оружием полностью сосредоточены на ближней схватке. Разработчики также добавили механику парирования и сгладили прогрессию на ранних этапах игры, убрав искусственные ограничения для начинающих бойцов.

Существенные изменения затронули и перемещение персонажей в бою. Скачки с выпадом, которые ранее доминировали в сражениях и позволяли мгновенно сокращать дистанцию, потеряли возможность наследовать импульс от прыжков и уклонений. Вдобавок тяжелая броня теперь накладывает ощутимый штраф к скорости передвижения, а применение слишком эффективных билдов упирается в систему убывающей отдачи.

Серьезной переоценке подверглась внутриигровая экономика после жалоб участников прошлых тестирований на грабительские ценники торговцев. Разработчики существенно снизили наценку торговцев в Замке, сделав покупки у искусственного интеллекта полезным инструментом выживания, а не экстремальным средством на крайний случай. Торговые отношения с NPC также привязаны к системе репутации, открывающей доступ к редким товарам и чертежам косметических предметов.

Помимо геймплейных правок, команда внедрила поддержку технологии апскейлинга AMD FSR и улучшенную систему сглаживания артефактов для глобального освещения SSGI. Графические оптимизации сопровождаются исправлением сотен багов и улучшением сетевой стабильности перед предстоящим открытым бета-тестированием. При этом проект использует античит Easy Anti-Cheat, работающий на уровне ядра операционной системы.

На старте раннего доступа HUNGER будет доступна исключительно с английской локализацией, включая интерфейс, озвучку и субтитры. Выпуск игры на консолях текущего поколения запланирован только после полноценного выхода версии 1.0.

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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Insightful Shadwell

pioner 2?

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WEvsF3

Хант без читаков на пару дней,а потом ждем наших китайских друзей:)Хотя подождите,на бета тесте The finals, читеры были уже в первый открытый бета тест:)

A8USER
улучшенную систему сглаживания артефактов для глобального освещения SSGI

О, неужели. Вот это реально было нужно добавить еще месяц назад. На деревья было невозможно смотреть.

WerGC

выглядит не плохо но надолго ли хватит