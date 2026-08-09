Разработчики PvPvE-экшена HUNGER раскрыли подробности ротации карт и масштабной переработки боевки

Студия Good Fun Corporation поделилась подробным отчетом о разработке мрачного PvPvE-хоррора от первого лица HUNGER. Игра совмещает элементы шутера, слэшера и ролевой игры в сеттинге истерзанной чумой Европы времен наполеоновских войн. Авторы активно готовят проект к выходу в раннем доступе на платформе Steam с прицелом на 2026 год, где он задержится примерно на 2 года, а ценник игры будет постепенно возрастать по мере релиза крупных обновлений.

Главным нововведением свежего отчета стала презентация карты экспедиций, которая служит основным хабом для вылазок из Замка за ресурсами и снаряжением. Разработчики решили отказаться от постоянной доступности всех локаций в пользу динамической ротации с таймерами на 1, 3 и 12 часов. По задумке авторов, регулярная смена доступных зон позволит сохранять стабильный онлайн в матчах, а также меняет погодные условия, время суток и события на привычных картах.

Отдельное внимание в свежем обновлении уделено переработке боевой системы и древа навыков выживших. Студия разделила ранее единую ветку мастерства на две независимые категории, где боевые искусства теперь отвечают за дальний бой, а навыки владения оружием полностью сосредоточены на ближней схватке. Разработчики также добавили механику парирования и сгладили прогрессию на ранних этапах игры, убрав искусственные ограничения для начинающих бойцов.

Существенные изменения затронули и перемещение персонажей в бою. Скачки с выпадом, которые ранее доминировали в сражениях и позволяли мгновенно сокращать дистанцию, потеряли возможность наследовать импульс от прыжков и уклонений. Вдобавок тяжелая броня теперь накладывает ощутимый штраф к скорости передвижения, а применение слишком эффективных билдов упирается в систему убывающей отдачи.

Серьезной переоценке подверглась внутриигровая экономика после жалоб участников прошлых тестирований на грабительские ценники торговцев. Разработчики существенно снизили наценку торговцев в Замке, сделав покупки у искусственного интеллекта полезным инструментом выживания, а не экстремальным средством на крайний случай. Торговые отношения с NPC также привязаны к системе репутации, открывающей доступ к редким товарам и чертежам косметических предметов.

Помимо геймплейных правок, команда внедрила поддержку технологии апскейлинга AMD FSR и улучшенную систему сглаживания артефактов для глобального освещения SSGI. Графические оптимизации сопровождаются исправлением сотен багов и улучшением сетевой стабильности перед предстоящим открытым бета-тестированием. При этом проект использует античит Easy Anti-Cheat, работающий на уровне ядра операционной системы.

На старте раннего доступа HUNGER будет доступна исключительно с английской локализацией, включая интерфейс, озвучку и субтитры. Выпуск игры на консолях текущего поколения запланирован только после полноценного выхода версии 1.0.