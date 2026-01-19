Монстры хотят жрать: вышла игра, где вместо драк - готовка

Забудьте про мечи и магию! Теперь ваше главное оружие - сковородка! В Steam в раннем доступе вышла Hungry Horrors - карточная рогалик-игра, где принцессе приходится не сражаться с чудовищами, а... кормить их до отвала.

Создайте и настройте свою колоду с традиционными блюдами британской и ирландской кухни. Используйте эти рецепты стратегически, чтобы утолить голод каждого монстра, прежде чем они доберутся до вас. Цель — насытить их аппетит разнообразными блюдами, максимально используя свой кулинарный арсенал.

Встреться с Черной Аннис, Зеленозубой Дженни, Гренделем и другими легендарными существами прямо из кельтских, английских, ирландских, шотландских и валлийских легенд. Каждое создание, с которым ты столкнешься, веками ужасало людей тех земель, а значит тебе надо будет перехитрить их чудовищные аппетиты.

Монстры привередливы и имеют уникальные вкусы и предпочтения. Некоторые ненавидят блюда из картофеля, а другие не выносят рыбу. Они могут жаждать определённых вкусов, например, сладкого или горького — удовлетворение этих желаний облегчит встречи. Расшифруйте их предпочтения, чтобы перехитрить их и держать на расстоянии.

Как мы уже сказали, игра доступна в раннем доступе на Steam. Так что уже можно спасать королевство через желудки чудовищ.