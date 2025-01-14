Накорми, уложи спать и поиграй: студия Drecom анонсировала Hungry Meem про заботу о странных существах

Студия Drecom, известная по играм Tokyo Stories и Wizardry Variants Daphne, наконец-то рассказала о своём новом проекте. Раньше они только намекали и задавали странные вопросы про голод, а теперь объявили название — Hungry Meem.

Игра расскажет о существах, которые живут под Мировым древом. У них сломался волшебный котёл, который давал еду, так что теперь игрокам нужно помочь этим созданиям не умереть с голоду. Для этого нужно будет внимательно следить за ними: кормить их, укладывать спать и играть с ними. За разные занятия они получают новые умения и даже меняют внешность. Когда существа довольны, от их радости растёт Мировое древо, открывая новые места с материалами для строительства.

Игра появится на ПК в 2025 году, страница в Steam уже есть.