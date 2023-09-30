Авторы Hunt Showdown поделилась дорожной картой обновлений

Авторы Hunt: Showdown опубликовали свежее видео, в котором рассказали о дальнейшем будущем шутера. Все эти изменения и события планируются в игре Hunt: Showdown на 2023–2024 годы.
Вот некоторые из них:
- Вторая и третья главы Tide of Shadows будут выпущены осенью и зимой. Будущие события могут иметь большее влияние на характеристики героев
- Wildcard-контракты вернуться, но разработчики пообещали определенные изменения
- В честь Хэллоуина будут добавлены новые амулеты и охотники.
- Количество слотов для охотников увеличится до 75..
- Разработчики собираются внести правки в систему престижа, включая возможность разблокировки некоторого оружия на более ранних этапах развития.
А 4 октября в игре начнётся ивент Tide Of Corruption.
Выглядит очень хорошо. Жду!
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