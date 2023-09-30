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Hunt: Showdown 22.02.2018
7.6 370 оценок

Авторы Hunt Showdown поделилась дорожной картой обновлений

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butcher69
Новости

Авторы Hunt: Showdown опубликовали свежее видео, в котором рассказали о дальнейшем будущем шутера. Все эти изменения и события планируются в игре Hunt: Showdown на 2023–2024 годы.

Вот некоторые из них:

  • Вторая и третья главы Tide of Shadows будут выпущены осенью и зимой. Будущие события могут иметь большее влияние на характеристики героев
  • Wildcard-контракты вернуться, но разработчики пообещали определенные изменения
  • В честь Хэллоуина будут добавлены новые амулеты и охотники.
  • Количество слотов для охотников увеличится до 75..
  • Разработчики собираются внести правки в систему престижа, включая возможность разблокировки некоторого оружия на более ранних этапах развития.

А 4 октября в игре начнётся ивент Tide Of Corruption.

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