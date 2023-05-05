Бабуля с обрезом - Hunt: Showdown получил DLC The Phantom of the Catacombs ©

Многопользовательский PvPvE шутер с элементами хоррора Hunt: Showdown обзавелся новым платным дополнением The Phantom of the Catacombs. Вместе с ним в игру пришла новая охотница в возрасте по имени Беатрис “Костянница” Моне . По лору, она забыла свое имя и утратила волю к жизни, когда спустилась в Парижские катакомбы за сыном, но нашла лишь бездыханную плоть. Позже она отправилась в опасную Луизиану, дабы заглушить голос совести.

В комплект DLC входят следующие предметы:

Легендарный охотник “Костянница”

Облик “Надлом” для Romero 77 с топором Надлом (Romero 77 «Топор»)

Облик для револьвера Caldwell Conversion (Апперкот) “Костный мозг”

Кожаная сумка для набора первой помощи

Как было упомянуто выше, дополнение является The Phantom of the Catacombs платным. Его можно приобрести за 346 рублей в Steam.