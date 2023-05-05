Бабуля с обрезом - Hunt: Showdown получил DLC The Phantom of the Catacombs

Многопользовательский PvPvE шутер с элементами хоррора Hunt: Showdown обзавелся новым платным дополнением The Phantom of the Catacombs. Вместе с ним в игру пришла новая охотница в возрасте по имени Беатрис “Костянница” Моне . По лору, она забыла свое имя и утратила волю к жизни, когда спустилась в Парижские катакомбы за сыном, но нашла лишь бездыханную плоть. Позже она отправилась в опасную Луизиану, дабы заглушить голос совести.
В комплект DLC входят следующие предметы:
- Легендарный охотник “Костянница”
- Облик “Надлом” для Romero 77 с топором Надлом (Romero 77 «Топор»)
- Облик для револьвера Caldwell Conversion (Апперкот) “Костный мозг”
- Кожаная сумка для набора первой помощи
Как было упомянуто выше, дополнение является The Phantom of the Catacombs платным. Его можно приобрести за 346 рублей в Steam.