Hunt: Showdown 22.02.2018
7.5 337 оценок

Бабуля с обрезом - Hunt: Showdown получил DLC The Phantom of the Catacombs

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4efy
Новости

Многопользовательский PvPvE шутер с элементами хоррора Hunt: Showdown обзавелся новым платным дополнением The Phantom of the Catacombs. Вместе с ним в игру пришла новая охотница в возрасте по имени Беатрис “Костянница” Моне . По лору, она забыла свое имя и утратила волю к жизни, когда спустилась в Парижские катакомбы за сыном, но нашла лишь бездыханную плоть. Позже она отправилась в опасную Луизиану, дабы заглушить голос совести.

В комплект DLC входят следующие предметы:

  • Легендарный охотник “Костянница”
  • Облик “Надлом” для Romero 77 с топором Надлом (Romero 77 «Топор»)
  • Облик для револьвера Caldwell Conversion (Апперкот) “Костный мозг”
  • Кожаная сумка для набора первой помощи

Как было упомянуто выше, дополнение является The Phantom of the Catacombs платным. Его можно приобрести за 346 рублей в Steam.

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