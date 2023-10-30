Crytek никогда не "заменит" Hunt Showdown на Hunt 2, как это случилось с Overwatch и Counter-Strike

Компания Crytek не планирует выпускать продолжение Hunt: Showdown с уничтожением монстров и, таким образом, надеется избежать проблем с негативной общественной реакцией, с которой сейчас столкнулись Overwatch 2 от Activision-Blizzard и Counter-Strike 2 от Valve - обе игры были представлены как полноценные сиквелы с более современными технологиями, но на деле больше походили на сезоны сервисного контента, произвольно модернизированные в замену предыдущим играм, Overwatch и Counter-Strike: Global Offensive, были сняты с продажи, чтобы не расколоть базу игроков.

Рассказывая в интервью об эволюции Hunt с момента ее выхода из раннего доступа в 2019 году, генеральный менеджер игры Дэвид Файфилд отметил, что, хотя Crytek может сделать еще одну игру, это не будет прямым продолжением Showdown - и уж точно не за счет возможности играть в оригинальную игру.

Я бы сказал, что мы будем даже менее агрессивны, чем Overwatch или, скажем, Destiny 2. Нет, у нас нет планов по созданию Hunt 2. Мы просто планируем продолжать двигаться вперед. В Overwatch 2 было мало смысла, даже когда для неё пообещали огромный PvE-компонент, но когда у нее не стало и этого, она стала просто рескином Overwatch 1, со всем тем, что у вас уже было.

Планы Crytek в отношении Hunt ближе к тому, как Epic разрабатывала Fortnite, продолжил Файфилд.

Можно сказать, что второй главой Fortnite стала Fortnite 2 - они сделали новый остров, радикально переработали целую, гигантскую часть всех своих систем, но назвали это второй главой игры под названием Fortnite. Так что, похоже, именно этой тенденции мы будем придерживаться при обновлении Hunt Showdown.

Это, конечно, не означает, что Crytek никогда не выпустит новую игру во вселенной Hunt.

Если бы мы говорили о других продуктах в рамках франшизы Hunt, то они не были бы заменой Hunt Showdown, а были бы расширением бренда. Вот еще одна игра, которую можно было бы сделать во вселенной Hunt, но она не должна была бы заменить Hunt Showdown, в которую играют люди.

Очевидной сложностью здесь является старение технологий. Если вы запускаете сервисную игру, то наступает момент, когда технология запуска требует обновления, будь то внедрение новых эффектов или совместимость, что означает отказ разработчиков от поддержки старых версий игры. Недавно Crytek объявила о планах прекратить поддержку Hunt: Showdown на PS4 и Xbox One, а также повысить минимальные характеристики игры на ПК в связи с обновлением игры для работы на последней итерации CryEngine. В настоящее время разработчики работают над новой картой и биомом, чтобы продемонстрировать связанные с ними возможности.