Crytek объявляет о снижении цены на Hunt: Showdown

Студия Crytek готовит приятный сюрприз для фанатов и потенциальных игроков Hunt: Showdown. Разработчики анонсировали значительное снижение цены на свой популярный многопользовательский экшен. Это решение призвано сделать игру более доступной для широкой аудитории по всему миру.
Изменение цен пройдет в два этапа. Первыми преимущества нового ценообразования ощутят пользователи ПК — уже 11 июля стоимость игры в цифровых магазинах будет снижена. Консольные геймеры, в свою очередь, смогут приобрести Hunt: Showdown по более выгодной цене с 15 августа. Эта дата совпадает с выходом нативных версий игры для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Масштаб снижения цен будет варьироваться в зависимости от региона. В некоторых странах игроки смогут сэкономить до 30% от прежней стоимости, что, несомненно, сделает Hunt: Showdown ещё привлекательнее для новичков. Однако стоит отметить, что не все регионы увидят столь существенное изменение цены.
Интересно, что изменение цен коснётся не только базовой версии игры. Разработчики сообщили о возможных корректировках стоимости платных DLC и внутриигровой валюты. При этом направление этих изменений — удешевление или удорожание — будет зависеть от конкретного региона.
Crytek подчёркивает, что это решение — часть их долгосрочной стратегии по поддержанию конкурентоспособности Hunt: Showdown на мировом рынке. Команда разработчиков обещает внимательно следить за реакцией сообщества и, при необходимости, вносить дальнейшие корректировки в ценовую политику.
Судя по отзывам, там просто уже остались одни сумасшедшие задроты и немного читеров. Слабо представляю себе интерес для нового игрока в такой игре: ты пытаешься в нее играть и просто по кд погибаешь от киберкотлет, которые в ней живут.
Фигня, быстро осваиваешься. 100 лвл набиваешь и уже норм играется, а на читеров пофиг, ты можешь с ними в команде попасться, так что норм. Игруха кстати супер // Макс Туранцев