Crytek объявляет о снижении цены на Hunt: Showdown

Студия Crytek готовит приятный сюрприз для фанатов и потенциальных игроков Hunt: Showdown. Разработчики анонсировали значительное снижение цены на свой популярный многопользовательский экшен. Это решение призвано сделать игру более доступной для широкой аудитории по всему миру.

Изменение цен пройдет в два этапа. Первыми преимущества нового ценообразования ощутят пользователи ПК — уже 11 июля стоимость игры в цифровых магазинах будет снижена. Консольные геймеры, в свою очередь, смогут приобрести Hunt: Showdown по более выгодной цене с 15 августа. Эта дата совпадает с выходом нативных версий игры для PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

Масштаб снижения цен будет варьироваться в зависимости от региона. В некоторых странах игроки смогут сэкономить до 30% от прежней стоимости, что, несомненно, сделает Hunt: Showdown ещё привлекательнее для новичков. Однако стоит отметить, что не все регионы увидят столь существенное изменение цены.

Интересно, что изменение цен коснётся не только базовой версии игры. Разработчики сообщили о возможных корректировках стоимости платных DLC и внутриигровой валюты. При этом направление этих изменений — удешевление или удорожание — будет зависеть от конкретного региона.

Crytek подчёркивает, что это решение — часть их долгосрочной стратегии по поддержанию конкурентоспособности Hunt: Showdown на мировом рынке. Команда разработчиков обещает внимательно следить за реакцией сообщества и, при необходимости, вносить дальнейшие корректировки в ценовую политику.