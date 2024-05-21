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Hunt: Showdown 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 408 оценок

Crytek представила новое дополнение The Reckoning Son для Hunt: Showdown

Gruz_
Новости

В Steam появилась страница дополнения The Reckoning Son для шутера Hunt: Showdown от студии Crytek. При этом релиз дополнения состоится в ближайшее время.

Ключевые особенности этого дополнения:

  • Новый легендарный охотник - Блудный сын
  • Трехствольный дробовик
  • Динамитная бомба

Кроме того, в ближайшее время студия Crytek начнет публикацию серии коротких видеороликов, рассказывающих о ключевых деталях и важных нововведениях, которые появятся в грядущем обновлении CRYENGINE 5.11.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гамер132

В этот симулятор кустарника кто-то играет?

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