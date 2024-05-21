Crytek представила новое дополнение The Reckoning Son для Hunt: Showdown

В Steam появилась страница дополнения The Reckoning Son для шутера Hunt: Showdown от студии Crytek. При этом релиз дополнения состоится в ближайшее время.
Ключевые особенности этого дополнения:
- Новый легендарный охотник - Блудный сын
- Трехствольный дробовик
- Динамитная бомба
Кроме того, в ближайшее время студия Crytek начнет публикацию серии коротких видеороликов, рассказывающих о ключевых деталях и важных нововведениях, которые появятся в грядущем обновлении CRYENGINE 5.11.
В этот симулятор кустарника кто-то играет?