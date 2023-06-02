Crytek представила нового босса и событие для Hunt: Showdown ©

Компания Crytek с гордостью сообщает, что в игре Hunt: Showdown появится новый босс, который станет частью летнего события " Прилив теней". Эта новая дикая цель, Rotjaw, рыщет по глубоким водным просторам, преследуя всех нарушителей, которые могут на нее наткнуться.

А если охотникам удастся на нее наткнуться, то она бросится в воду, кусая и сбивая с ног любого, кто посмеет к ней приблизиться. Загнанная в клетку и вырывающаяся из нее, когда она становится слишком сильной, Rotjaw обрушит свой гнев на всех, кто попытается ее остановить.

Судя по трейлеру Rotjaw, ее нельзя назвать обитательницей байю - хотя она, безусловно, вписывается в атмосферу игры. Скорее, ее привел туда некто из места под названием "Земля мертвых". Он прибыл туда вовсе не за ней, но очевидно, что именно благодаря ей ему удалось вернуть то, что он хотел найти.

Каково бы ни было ее происхождение, одно остается верным. Она смертельно опасна. Игрокам нужно быть бдительными, находясь в ее владениях. О том, когда Rotjaw появятся в шутере, пока не сообщается.