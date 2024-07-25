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Hunt: Showdown 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 426 оценок

Crytek представила обновленную версию своего популярного шутера Hunt: Showdown и показала новую карту

butcher69
Новости

Компания Crytek анонсировала Hunt: Showdown 1896, следующую главу шутера с добычей для PlayStation 5, Xbox Series и PC. Она появится в продаже 15 августа. С этой даты оригинальная Hunt: Showdown также перестанет выходить на PlayStation 4 и Xbox One.

Центральным элементом обновления станет новая карта – Ущелье Маммона. Этот обширный и детально проработанный регион предлагает игрокам совершенно новые возможности для тактики и стратегии. Высокие горы, глубокие шахты, заброшенные поселения – все это создает уникальную атмосферу дикого запада, наполненную опасностями и загадками.

Добавив элемент вертикальности и множество новых тактических точек обзора, пики возвышаются над регионом, словно часовые. Но под пышными лесами и вздымающимися вершинами холмов скрывается коррупция, кипящая в шахтах и нефтяных скважинах под землей.

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Помимо новой карты, нас ждут и другие изменения. Разработчики обещают:

  • Новые виды оружия и снаряжения: Охотники смогут расширить свой арсенал, освоив новое оружие, идеально подходящее для горной местности.
  • Улучшенная система прокачки: Система прогрессии персонажей получит ряд изменений, что позволит игрокам более гибко развивать своих охотников.
  • Новые монстры и боссы: Колорадо таит в себе множество новых угроз, которые будут преследовать игроков на каждом шагу.

Технические улучшения

Hunt: Showdown 1896 будет использовать возможности CRYENGINE 5.11, что позволит значительно улучшить визуальную составляющую игры. Игроков ждут:

  • Более реалистичная графика: Улучшенные текстуры, эффекты освещения и детализация окружения создадут еще более атмосферный мир.
  • Повышенная производительность: Игра будет работать более плавно и стабильно, особенно на консолях нового поколения.
  • Улучшенный звук: Звуковое сопровождение станет еще более объемным и реалистичным, что позволит глубже погрузиться в игровой мир.

Несмотря на появление новой карты, разработчики не забыли и о старых фанатах. Оригинальные карты Байю будут переработаны и обновлены, чтобы соответствовать новым стандартам качества. Это позволит игрокам вновь окунуться в знакомые локации, но с новыми впечатлениями.

5
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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Spillik
Повышенная производительность: Игра будет работать более плавно и стабильно, особенно на консолях нового поколения.

Настолько плавно и стабильно, что не будет на старых консольках работать

2
M1notaur

да на старом поколении консолей наверно и не играл почти никто, основная движуха на ПК происходит

1
Spillik M1notaur

Это не так важно. Важно, что с этим апдейтом всего скорее отваляются ведро-пекарни.

-1
Despot_Aspid

Как понимаю сингл так и не завезли?

0
Пол Ковник

Да, жаль что так и нельзя в стиле Remnant c поcонами ходить валить нечисть...

2
MrDork

Когда крайтек представит 4й крузис? За несколько лет кроме одного микроролика с маской ничего больше нет.

0
hpi

Когда второй сталкер выйдет.

0
hpi

А где ртх?

-1