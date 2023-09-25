Crytek выпустила трейлер к ивенту Tide Of Corruption для Hunt: Showdown

Немецкая студия Crytek неплохо справляется с развитием своей флагманской игры Hunt: Showdown. И вот теперь разработчики приглашают нас на новое мероприятие.
Crytek стремится раскачать свое сообщество за счет специальных мероприятий, в числе которых и так называемая трилогия Tide, начавшаяся в июне этого года. Первым событием серии стал Tide of Shadows, собравший достаточно большое количество поклонников и побудивший Crytek к продолжению. Теперь мы можем увидеть трейлер к событию "Прилив Скверны" (Tide of Corruption), которое стартует 4 октября.
Как для массовой сетевой игры, тем более имеющей формулу PvPvE, трейлер события получился очень классным, атмосферным и обнадеживающим. Естественно, с его началом можно обзавестись новым снаряжением и прочими вкусностями.
Все в кучу смешали, уже не знают на что клюнет игрок!!!!!!!
Очень круто!