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Hunt: Showdown 22.02.2018
7.6 367 оценок

Crytek выпустила трейлер к ивенту Tide Of Corruption для Hunt: Showdown

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Gruz_
Новости

Немецкая студия Crytek неплохо справляется с развитием своей флагманской игры Hunt: Showdown. И вот теперь разработчики приглашают нас на новое мероприятие.

Crytek стремится раскачать свое сообщество за счет специальных мероприятий, в числе которых и так называемая трилогия Tide, начавшаяся в июне этого года. Первым событием серии стал Tide of Shadows, собравший достаточно большое количество поклонников и побудивший Crytek к продолжению. Теперь мы можем увидеть трейлер к событию "Прилив Скверны" (Tide of Corruption), которое стартует 4 октября.

Как для массовой сетевой игры, тем более имеющей формулу PvPvE, трейлер события получился очень классным, атмосферным и обнадеживающим. Естественно, с его началом можно обзавестись новым снаряжением и прочими вкусностями.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гремлин666

Все в кучу смешали, уже не знают на что клюнет игрок!!!!!!!

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NarkoSky

Очень круто!

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