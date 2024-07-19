ESRB выдала рейтинг Hunt: Showdown 1896. Вероятно, это некст-ген обновление

ESRB (Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения) присвоил Hunt: Showdown 1896 рейтинг M для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Рейтинг говорит о том, что долгожданное бесплатное некст-гена обновление неминуемо. Ранее Crytek объявила, что обновление должно выйти 15 августа 2024 года.

Обновление принесет новую карту, улучшенный движок CRYENGINE 5.11, повышение производительности и обновленный пользовательский интерфейс. Интересно, что после обновления игра перестанет поддерживаться на PlayStation 4 и Xbox One.

Добавление «1896» в название интригует, предлагая возможные изменения в сеттинге или игровой механике. Hunt: Showdown, первоначально выпущенная в 2019 году, получила признание среди геймеров как инновационный шутер с открытым миром.