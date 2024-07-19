ESRB выдала рейтинг Hunt: Showdown 1896. Вероятно, это некст-ген обновление

ESRB (Совет по рейтингу развлекательного программного обеспечения) присвоил Hunt: Showdown 1896 рейтинг M для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Рейтинг говорит о том, что долгожданное бесплатное некст-гена обновление неминуемо. Ранее Crytek объявила, что обновление должно выйти 15 августа 2024 года.
Обновление принесет новую карту, улучшенный движок CRYENGINE 5.11, повышение производительности и обновленный пользовательский интерфейс. Интересно, что после обновления игра перестанет поддерживаться на PlayStation 4 и Xbox One.
Добавление «1896» в название интригует, предлагая возможные изменения в сеттинге или игровой механике. Hunt: Showdown, первоначально выпущенная в 2019 году, получила признание среди геймеров как инновационный шутер с открытым миром.
Где там открытый мир лол…
пф и че
Лучше бы полноценный ПВЕ ввели. Ещё и 2 платформы убили:D
Поэтому такие убогие компании типа близардов и электроников выпускают якобы новую игру, аля овервотч 2, которая максимум тянет на еженедельное обновление условной доты, и представляют это как прорыв века, продавая ее за 5 косарей, а когда норм компании типа крайтек выпускают, совершенно бесплатное обновление, которое тянет на новую игру, появляется в комментах вот такой вот неблагодарный Богдан как вы, игродев дивжется именно в том направлении, которое заслуживают нынешние игроки
Вот сделали бы сингл.
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