Готовьте апгрейд: Crytek ужесточит минимальные требования для запуска Hunt: Showdown

Студия Crytek готовится к значительному обновлению своего популярного шутера Hunt: Showdown. 15 августа игра перейдет на новую версию движка CryEngine, что повлечёт за собой не только технические улучшения, но и повышение минимальных системных требований для ПК-версии.

Разработчики предупредили игроков о грядущих изменениях, чтобы те могли подготовиться к новым реалиям.

Обновлённые минимальные требования выглядят следующим образом:

Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 8 ГБ

NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500 XT с 4 ГБ видеопамяти

Накопитель: HDD

Разрешение и настройки: 1080p при низких настройках графики

Для сравнения, текущие минимальные требования значительно скромнее:

64-разрядная Windows 7

Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1200

Оперативная память: 8 ГБ

NVIDIA GeForce GTX 660 TI или AMD Radeon R7 370

Августовское обновление Hunt: Showdown не ограничится только техническими улучшениями. Игроков также ждёт обновлённый интерфейс и новая карта, что должно освежить игровой процесс и привлечь как новых, так и вернувшихся охотников.

Однако не обошлось и без потерь: Crytek приняла решение отказаться от поддержки версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Теперь Hunt: Showdown на консолях будет доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.