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Hunt: Showdown 22.02.2018
Экшен, Мультиплеер, Выживание, Ужасы, Тактика, От первого лица, Кооператив
7.7 425 оценок

Готовьте апгрейд: Crytek ужесточит минимальные требования для запуска Hunt: Showdown

Lunersun
Новости

Студия Crytek готовится к значительному обновлению своего популярного шутера Hunt: Showdown. 15 августа игра перейдет на новую версию движка CryEngine, что повлечёт за собой не только технические улучшения, но и повышение минимальных системных требований для ПК-версии.

Разработчики предупредили игроков о грядущих изменениях, чтобы те могли подготовиться к новым реалиям.

Обновлённые минимальные требования выглядят следующим образом:

  • Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500 XT с 4 ГБ видеопамяти
  • Накопитель: HDD
  • Разрешение и настройки: 1080p при низких настройках графики

Для сравнения, текущие минимальные требования значительно скромнее:

  • 64-разрядная Windows 7
  • Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1200
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • NVIDIA GeForce GTX 660 TI или AMD Radeon R7 370

Августовское обновление Hunt: Showdown не ограничится только техническими улучшениями. Игроков также ждёт обновлённый интерфейс и новая карта, что должно освежить игровой процесс и привлечь как новых, так и вернувшихся охотников.

Однако не обошлось и без потерь: Crytek приняла решение отказаться от поддержки версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Теперь Hunt: Showdown на консолях будет доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.

-7
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

Я приготовил другое:

Спойлер

🖕( •_• )🖕

4
Без негатива
Операционная система: Windows 7 64-bit
Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1200
Оперативная память: 8 ГБ
NVIDIA GeForce GTX 660 TI или AMD Radeon R7 370

Системные- наглое враньё от срутеков, эта кривая хренота никогда на бюджетниках нормально не работала, начиная с самого релиза, а бесконечные баги только ухудшали ситуацию. Обновление добьет эту помойку

Однако не обошлось и без потерь: Crytek приняла решение отказаться от поддержки версий игры для PlayStation 4 и Xbox One

Правильно, рукожопы так и не смогли в нормальные версии для других платформ, куда какой-нибудь колде до этого "шедевра", когда даже следующая часть будет на паст гене. Купил игру 5 лет назад? Купи и консоль🤡

2
Malabar the bubble

Отличная новость. Крутая игра, недавно заходил в неё вспомнить былое, онлайн жив и подбор игроков почти моментальный.

1
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь хоть норм сглаживание завезут? Бесят эти лесенки // Игорь Фоменок

-1
Exies27

Я думал эта игра уже мертва.

-1
SkyGame

Про эту онлайн игру уже думается многие позабыли

-2
Ahnx

Мерзкая компания, которой давно пора на покой.

-3
Michael Samual


Не говори, Ати радеон 9200se 64мв должно хватать на все. Я за нее в начале 2000х деньги заплатил. А теперь какие то ушлепки из крайтек мне говорят что она устарела и типа не тянет. Да им лень просто работать.

-1
Пользователь ВКонтакте

Ништяк👍 ждём // Макс Туранцев

-3