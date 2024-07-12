Готовьте апгрейд: Crytek ужесточит минимальные требования для запуска Hunt: Showdown

Студия Crytek готовится к значительному обновлению своего популярного шутера Hunt: Showdown. 15 августа игра перейдет на новую версию движка CryEngine, что повлечёт за собой не только технические улучшения, но и повышение минимальных системных требований для ПК-версии.
Разработчики предупредили игроков о грядущих изменениях, чтобы те могли подготовиться к новым реалиям.
Обновлённые минимальные требования выглядят следующим образом:
- Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 8 ГБ
- NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500 XT с 4 ГБ видеопамяти
- Накопитель: HDD
- Разрешение и настройки: 1080p при низких настройках графики
Для сравнения, текущие минимальные требования значительно скромнее:
- 64-разрядная Windows 7
- Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1200
- Оперативная память: 8 ГБ
- NVIDIA GeForce GTX 660 TI или AMD Radeon R7 370
Августовское обновление Hunt: Showdown не ограничится только техническими улучшениями. Игроков также ждёт обновлённый интерфейс и новая карта, что должно освежить игровой процесс и привлечь как новых, так и вернувшихся охотников.
Однако не обошлось и без потерь: Crytek приняла решение отказаться от поддержки версий игры для PlayStation 4 и Xbox One. Теперь Hunt: Showdown на консолях будет доступна исключительно владельцам PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Я приготовил другое:
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Системные- наглое враньё от срутеков, эта кривая хренота никогда на бюджетниках нормально не работала, начиная с самого релиза, а бесконечные баги только ухудшали ситуацию. Обновление добьет эту помойку
Правильно, рукожопы так и не смогли в нормальные версии для других платформ, куда какой-нибудь колде до этого "шедевра", когда даже следующая часть будет на паст гене. Купил игру 5 лет назад? Купи и консоль🤡
Отличная новость. Крутая игра, недавно заходил в неё вспомнить былое, онлайн жив и подбор игроков почти моментальный.
Надеюсь хоть норм сглаживание завезут? Бесят эти лесенки // Игорь Фоменок
Я думал эта игра уже мертва.
Про эту онлайн игру уже думается многие позабыли
Мерзкая компания, которой давно пора на покой.
Не говори, Ати радеон 9200se 64мв должно хватать на все. Я за нее в начале 2000х деньги заплатил. А теперь какие то ушлепки из крайтек мне говорят что она устарела и типа не тянет. Да им лень просто работать.
Ништяк👍 ждём // Макс Туранцев