Hunt: Showdown - настоящий хит для Crytek: вчера был побит рекорд по одновременному количеству игроков ©

Студия Crytek может быть довольна результатами онлайн-шутера Hunt: Showdown. Хотя с момента его выхода прошло уже более 5 лет, его популярность продолжает расти.

Вчера игра установила новый рекорд активности d Steam: в самый жаркий момент дня в Hunt: Showdown одновременно играли 45 091 игрок. Это на 15% больше, чем предыдущий рекорд.

Повышенный интерес к игре вызван, в частности, вышедшим вчера обновлением 1.13. В патче, помимо прочего, появился тир, где игроки могут оттачивать свои навыки, и улучшен игровой баланс.

Но самое главное, что с выходом обновления стартовало большое событие Tide of Shadows, которое продлится до 23 августа. Событие посвящено охоте на нового монстра в виде неживого аллигатора, известного как Rotjaw.

Hunt: Showdown пользуется не только огромной популярностью в Steam, но и высокой оценкой. На этом сайте 83% пользовательских отзывов хвалят игру от студии Crytek, что классифицируется как "очень положительный" прием продукции.

Hunt: Showdown в настоящее время переживает золотой период. Некоторое время назад Crytek похвасталась, что популяция геймеров растет год от года. Поэтому разработчики намерены развивать игру еще долгое время. Среди прочего, они планируют перевести игру с уже сильно устаревшего CryEngine 5.6 на редакцию 5.11, что приведет к улучшению как графики, так и геймплея. Это изменение должно произойти позднее в этом году.

Напомним, что игра Hunt: Showdown была выпущена в ранний доступ в феврале 2018 года. Спустя год производство дожило до версии 1.0 и релиза на Xbox One. В свою очередь, конверсия для PlayStation 4 вышла в 2020 году.

Проект переносит игроков в Луизиану конца XIX века и наделяет их ролями охотников на монстров. Это PvPvE-произведение, то есть во время игры мы сражаемся как с врагами, управляемыми искусственным интеллектом, так и с другими игроками.