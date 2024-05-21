Hunt: Showdown получит обновление производительности с поддержкой CRYENGINE 5.11 15 августа

Crytek объявила, что долгожданное обновление Hunt: Showdown выйдет 15 августа 2024 года. Обновление принесет с собой новую карту, CRYENGINE версии 5.11 и улучшения производительности.
Эти улучшения производительности будут касаться как ПК, так и консолей. Кроме того, геймеры получат новый дизайн UI/UX. Чтобы отпраздновать это объявление, команда разработчиков выпустила короткое видео, в котором рассказывается, чего игрокам ожидать в ближайшие недели.
Также стоит отметить, что летом 2024 года для сообщества Hunt: Showdown появится масса нового контента. Неделю за неделей сообщество может ожидать увидеть больше о:
- Опросы сообщества, извлеченные уроки и то, как эти данные повлияют на будущие события
- Краткий обзор нового дизайна UX/UI
- Технологические обновления и улучшения производительности, которые появятся в Hunt через CRYENGINE 5.11, и что это значит для игроков
- Обновленная информация о Рабочей группе по честной игре и шагах, предпринимаемых для борьбы с мошенничеством, эксплуататорской игрой и токсичными взаимодействиями.
- Эволюция систем найма/престижа Охотников, а также изменения, вносимые в систему развития.
- Общее видение дизайна игровой механики и решения, принимаемые в отношении возрождения Охотников, блоков здоровья, восстановления и многого другого.
Всё лето ждать.. Долго блин. Хотя, хоть каких либо вменяемых новостей о новом движке ждали год с лишним, так что... 3 месяца, ерунда.
ни длсс ни фср для хорошего фпс, конечно же, не добавили. шел 2024й год..