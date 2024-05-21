Hunt: Showdown получит обновление производительности с поддержкой CRYENGINE 5.11 15 августа

Мультиплеерный экшен от студии Crytek.

События игры разворачиваются в альтернативном XIX веке, где Землю заполонила нежить, а вашим промыслом является ее истребление. Все локации и монстры генерируются случайным образом, но гулять одному не придется, ведь игра поддерживает команды до 8 игроков.

Вашей целью является поиск улик, которые приведут к укрытию монстра. При этом параллельно с вами этой же целью увлечены и другие игроки, и вожделенная охота на чудовище превращается в смертельную конкуренцию с другими охотниками.