Hunt: Showdown получит полноценную версию для PS5 и Xbox Series в апреле 2024 года ©

Студия Crytek сообщила, что шутер Hunt: Showdown в апреле 2024 года получит нативную версию для PS5 и Xbox Series вместе с обновлением движка CryEngine. Сообщение об этом появилось в обширном ролике, описывающем грядущие изменения, в числе которых - прекращение поддержки версии для PlayStation 4 и Xbox One.

Дэвид Файфилд, генеральный менеджер франшизы Hunt, ссылаясь на внутреннюю статистику и говоря о сообществе в целом, утверждает, что эти изменения должны затронуть менее 10% активных пользователей, улучшив при этом впечатления остальных 90%. Для игроков на PS4 и Xbox One будет предоставлено бесплатное обновление до версии PlayStation 5 или Xbox Series X/S, но к апрелю 2024 года поддержка игры на предыдущих платформах будет прекращена.

Также ожидается, что новая версия движка добавит в Hunt: Showdown поддержку DirectX 12, FSR 2.1.2 и HDR, а вместе с ними возрастут и минимальные системные требования к игре. Сегодня для запуска достаточно процессора i5-4590 и GTX 660, однако уже после завершения перехода на CryEngine 5.11 ей потребуется как минимум Intel 7-го поколения и видеокарта не ниже NVIDIA GeForce GTX 1650 Super.