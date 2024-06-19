Hunt: Showdown расширяет список доступных персонажей - анонсировано новое дополнение с двумя охотниками

Компания Crytek готовится порадовать поклонников многопользовательского шутера Hunt: Showdown очередным дополнением, которое добавит в игру двух новых персонажей.

Первым из новичков станет опытный охотник Роберт Хоген, известный в определённых кругах под прозвищем Дробаш. Этот суровый отшельник, обитающий в горных районах, снискал себе репутацию непревзойдённого мастера ловли добычи. Будь то дикий зверь или человек — Дробаш способен выследить и поймать любую цель. Немногословный и решительный, он предпочитает действовать, а не болтать попусту. Язык капканов и ружья — вот что отлично понимает этот матёрый охотник, не щадящий никого на своём пути.

Составит ему компанию не менее опасная особа — Лора Мэррил по прозвищу Западня. Её умение выживать в дикой природе и охотиться на свою жертву не знает равных среди обитателей Байу. Лора способна безошибочно выследить свою цель и молниеносно нанести смертельный удар, не ведая ни колебаний, ни сожалений. Звериное чутьё и непоколебимая уверенность в своих силах позволяют ей с лёгкостью преодолевать любые опасности, которые только могут встретиться в здешних краях.

Помимо двух охотников, готовящееся дополнение также привнесёт новые легендарные предметы экипировки. Среди них — винтовка Springfield 1866 в модификации «Опытный стрелок», уже не раз выручавшая жителей гор в непростых ситуациях. Ещё один ценный трофей — револьвер Caldwell Conversion «Апперкот», отличающийся повышенной точностью стрельбы. С его помощью можно безжалостно расправляться с незваными гостями, оставляя их бездыханные тела в назидание другим чужакам. Кроме того, игроки получат доступ к специальному шприцу с обезболивающим на основе местных лекарственных трав, который ускорит восстановление сил после изматывающей погони и позволит с новыми силами окунуться в охоту.

Пока что разработчики не называют точной даты выхода дополнения, однако все желающие уже могут ознакомиться с его содержимым на странице в Steam.