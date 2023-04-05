Hunt: Showdown 22.02.2018
7.5 331 оценка

Обновление 1.80 для Hunt: Showdown устранило ошибку возрождения

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Gruz_
Новости

Компания-разработчик Crytek выкатила сегодня патч-хотфикс 1.12.0.1 для игры Hunt: Showdown. От сегодняшнего обновления не стоит ожидать слишком многого, разработчики исправили лишь несколько ошибок, связанных с воскрешением.

Ниже описание исправления для обновления 1.12.0.1:

  • Исправлена ошибка, из-за которой звук выстрелов из Sparks превращался в 2D на длинных дистанциях.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли оживлять напарников в случаях, когда они перешли в режим наблюдения при помощи контроллера.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игрокам не удавалось использовать функцию само-воскрешения в режиме "Быстрой игры", получив навык "Некромант».
  • Исправлена проблема, из-за которой в режиме "Быстрая игра" работал соло-бафф способности "Змея"
  • Исправлена ошибка, из-за которой у начинающего охотника после пропуска обучающего курса отображалось неправильное имя или пол персонажа.
  • Исправлена ошибка, из-за которой при выстреле из Sparks звук на дальних расстояниях воспроизводился в 2D.

Обновление "Hunt Showdown Update 1.80" уже доступно для загрузки на всех платформах, включая Steam.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Makar_AS8

Угу и ещё хотфикс откатил меня к стандартным настройкам в графе, фпс и управлению. А то я думал, что-что-то не так....

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