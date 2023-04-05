Обновление 1.80 для Hunt: Showdown устранило ошибку возрождения ©

Компания-разработчик Crytek выкатила сегодня патч-хотфикс 1.12.0.1 для игры Hunt: Showdown. От сегодняшнего обновления не стоит ожидать слишком многого, разработчики исправили лишь несколько ошибок, связанных с воскрешением.

Ниже описание исправления для обновления 1.12.0.1:

Исправлена ошибка, из-за которой звук выстрелов из Sparks превращался в 2D на длинных дистанциях.

Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли оживлять напарников в случаях, когда они перешли в режим наблюдения при помощи контроллера.

Исправлена ошибка, из-за которой игрокам не удавалось использовать функцию само-воскрешения в режиме "Быстрой игры", получив навык "Некромант».

Исправлена проблема, из-за которой в режиме "Быстрая игра" работал соло-бафф способности "Змея"

Исправлена ошибка, из-за которой у начинающего охотника после пропуска обучающего курса отображалось неправильное имя или пол персонажа.

Исправлена ошибка, из-за которой при выстреле из Sparks звук на дальних расстояниях воспроизводился в 2D.

Обновление "Hunt Showdown Update 1.80" уже доступно для загрузки на всех платформах, включая Steam.