По словам генерального менеджера, почти половина игроков Hunt Showdown никогда не убивала других игроков

Дэвид Файфилд, генеральный менеджер серии Hunt в Crytek, поделился информацией о том, что почти половина игроков Hunt: Showdown никогда не убивала других игроков.
"У нас есть достижение в Hunt под названием "Дебют", - сказал Файфилд. "Это "убить своего первого вражеского охотника", 40% наших игроков никогда не получают его. Мы PvP-игра, где вы приходите, делаете некоторые вещи, и 40% людей, пробующих Hunt, никогда не убивали других игроков".
Hunt: Showdown - это PvPvE-игра, в которой игроки пробираются по уровню, в надежде уничтожить чудовищных боссов за вознаграждение, а затем сбежать с добычей. Между ними и безопасной добычей стоят другие реальные игроки, которые не прочь пристрелить их и украсть их вещи. Это напряженная игра, в которой вы можете пройти весь матч, не столкнувшись с другим человеком, а затем быть убитым выстрелом в голову врагом, которого вы не видели в следующем.
Перестрелки с другими игроками — самая захватывающая часть Hunt, что позволяет предположить, что часть из этих 40% это игроки, которые бросили игру, не разобравшись с PvP, возможно, во время одного из многочисленных бесплатных выходных Hunt в Steam.
Знатно подгорает,весьма потные катки бывают.
А вторая половина - читеры 🌚
Потеешь весь забег, а в конце прилетает хэдшот через всю карту. Не игра сложная для освоения, а античит никакущий. Понимаю всех тех, кто бросил в это играть после пары каток. Круто было в самом начале, сейчас полнейший отстой.
За 1к часов читаков стречал раз 5. Никакущий античит?
Такая же фигня, надо же оправдать свою казуальность
Это рофл? Каждый день встречаю. Вх, аим, или всё сразу. Когда у чела 200 часов, а он заранее целится то в меня, то в друга, не зная, где мы. Только успевал лечиться. Если бы не пришедшая вторая тима, он бы нас думаю вынес. Таких масса. Вижу скрытый профиль/вау бан - репорт. Хотя думаю они бесполезны. Вместо изи античита лушче бы Вак вэлв прикрутили
Возможно бывают проблемы в матчмейкинге.
На днях с кентом играли. Три катки подряд вообще не встречали противников, убивали 2-х боссов, выносили трофеи, не слышали чужих выстрелов вообще. Даже хз были ли другие игроки в этих катках или нас каким-то образом одних закинуло.
У меня в основном под утро так в соло. Между 5-7 утра. Если до конца линия поиска доходит, а в матче сразу практически гаснет надпись Ожидание игроков, то в 99% случаев на карте я буду один. В Дуо у меня в первый раз карта пустая была , совсем недавно. Но перед данным событием сервера Стима лежали
Не все игрокам может хочется играть в пвп, тем более где читерам лафа. А вот бы с нормальным сюжетом в одиночную или кооп сыграли бы.
Слабый довод сам по себе. Вот если б он сказал, сколько часов наиграли эти 40% пацифистов
Что тут не понятного то , зашёл такой новичёк , побегал пару сек ,пару мобов вальнул , а потом его реальный игрок вальнул так что он и не понял что да как , он обиделся и удалил игру , слишком сложна для новичков казуалов
У брата только на одном аккаунте под 1398 часов в кске. Недавно в Хант его затащил. После нескольких часов в течении недели он дропнул игру, с матами xD Как тип я понимаю где кто, как определяю, что слышу именно врагов, а не своих. Я: Да в смысле. Контру ж ты слышишь, где кто. Играл раньше по чуть-чуть, забрасывал надолго. Удивляюсь народу, у которого часов намного меньше, чем у меня, а кд под 1.40 и выше xD. Но сейчас в основном только в плюс иду.