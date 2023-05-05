Hunt: Showdown 22.02.2018
7.5 335 оценок

По словам генерального менеджера, почти половина игроков Hunt Showdown никогда не убивала других игроков

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butcher69
Новости

Дэвид Файфилд, генеральный менеджер серии Hunt в Crytek, поделился информацией о том, что почти половина игроков Hunt: Showdown никогда не убивала других игроков.

"У нас есть достижение в Hunt под названием "Дебют", - сказал Файфилд. "Это "убить своего первого вражеского охотника", 40% наших игроков никогда не получают его. Мы PvP-игра, где вы приходите, делаете некоторые вещи, и 40% людей, пробующих Hunt, никогда не убивали других игроков".

Hunt: Showdown - это PvPvE-игра, в которой игроки пробираются по уровню, в надежде уничтожить чудовищных боссов за вознаграждение, а затем сбежать с добычей. Между ними и безопасной добычей стоят другие реальные игроки, которые не прочь пристрелить их и украсть их вещи. Это напряженная игра, в которой вы можете пройти весь матч, не столкнувшись с другим человеком, а затем быть убитым выстрелом в голову врагом, которого вы не видели в следующем.

Перестрелки с другими игроками — самая захватывающая часть Hunt, что позволяет предположить, что часть из этих 40% это игроки, которые бросили игру, не разобравшись с PvP, возможно, во время одного из многочисленных бесплатных выходных Hunt в Steam.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
legionle007

Знатно подгорает,весьма потные катки бывают.

2
CAN I HABE PIZZA PLS

А вторая половина - читеры 🌚

Потеешь весь забег, а в конце прилетает хэдшот через всю карту. Не игра сложная для освоения, а античит никакущий. Понимаю всех тех, кто бросил в это играть после пары каток. Круто было в самом начале, сейчас полнейший отстой.

2
Skveg

За 1к часов читаков стречал раз 5. Никакущий античит?

-1
Limgrave Skveg

Такая же фигня, надо же оправдать свою казуальность

-3
Signore Skveg

Это рофл? Каждый день встречаю. Вх, аим, или всё сразу. Когда у чела 200 часов, а он заранее целится то в меня, то в друга, не зная, где мы. Только успевал лечиться. Если бы не пришедшая вторая тима, он бы нас думаю вынес. Таких масса. Вижу скрытый профиль/вау бан - репорт. Хотя думаю они бесполезны. Вместо изи античита лушче бы Вак вэлв прикрутили

1
GetJet

Возможно бывают проблемы в матчмейкинге.
На днях с кентом играли. Три катки подряд вообще не встречали противников, убивали 2-х боссов, выносили трофеи, не слышали чужих выстрелов вообще. Даже хз были ли другие игроки в этих катках или нас каким-то образом одних закинуло.

2
Signore

У меня в основном под утро так в соло. Между 5-7 утра. Если до конца линия поиска доходит, а в матче сразу практически гаснет надпись Ожидание игроков, то в 99% случаев на карте я буду один. В Дуо у меня в первый раз карта пустая была , совсем недавно. Но перед данным событием сервера Стима лежали

0
Big and Fat

Не все игрокам может хочется играть в пвп, тем более где читерам лафа. А вот бы с нормальным сюжетом в одиночную или кооп сыграли бы.

1
Mihan_The_Man

Слабый довод сам по себе. Вот если б он сказал, сколько часов наиграли эти 40% пацифистов

1
AleksandrLondon2077

Что тут не понятного то , зашёл такой новичёк , побегал пару сек ,пару мобов вальнул , а потом его реальный игрок вальнул так что он и не понял что да как , он обиделся и удалил игру , слишком сложна для новичков казуалов

-1
Signore

У брата только на одном аккаунте под 1398 часов в кске. Недавно в Хант его затащил. После нескольких часов в течении недели он дропнул игру, с матами xD Как тип я понимаю где кто, как определяю, что слышу именно врагов, а не своих. Я: Да в смысле. Контру ж ты слышишь, где кто. Играл раньше по чуть-чуть, забрасывал надолго. Удивляюсь народу, у которого часов намного меньше, чем у меня, а кд под 1.40 и выше xD. Но сейчас в основном только в плюс иду.

0