По словам генерального менеджера, почти половина игроков Hunt Showdown никогда не убивала других игроков ©

Дэвид Файфилд, генеральный менеджер серии Hunt в Crytek, поделился информацией о том, что почти половина игроков Hunt: Showdown никогда не убивала других игроков.

"У нас есть достижение в Hunt под названием "Дебют", - сказал Файфилд. "Это "убить своего первого вражеского охотника", 40% наших игроков никогда не получают его. Мы PvP-игра, где вы приходите, делаете некоторые вещи, и 40% людей, пробующих Hunt, никогда не убивали других игроков".

Hunt: Showdown - это PvPvE-игра, в которой игроки пробираются по уровню, в надежде уничтожить чудовищных боссов за вознаграждение, а затем сбежать с добычей. Между ними и безопасной добычей стоят другие реальные игроки, которые не прочь пристрелить их и украсть их вещи. Это напряженная игра, в которой вы можете пройти весь матч, не столкнувшись с другим человеком, а затем быть убитым выстрелом в голову врагом, которого вы не видели в следующем.

Перестрелки с другими игроками — самая захватывающая часть Hunt, что позволяет предположить, что часть из этих 40% это игроки, которые бросили игру, не разобравшись с PvP, возможно, во время одного из многочисленных бесплатных выходных Hunt в Steam.